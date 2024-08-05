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Чем заменить хлеб в котлетах: 2 варианта с невероятно вкусным результатом

Алёна Воронина
5 августа 2024, 19:12
57
Если добавить в фарш для котлет вместо хлеба несколько других ингредиентов, можно получить очень вкусное и при этом менее калорийное блюдо.
Котлеты
Чем заменить хлеб в котлетах/ коллаж: Главред, фото: скрин

Хлеб еще издавна является важным ингредиентом во многих рецептах котлет. Основная его роль в этом блюде - поддерживать котлеты в форме и не давать им распадаться во время термической обработки. Еще одна его роль заключается в том, что блюдо благодаря ему получается более мягким и нежным.

Но если вы захотели приготовить мясные котлеты, а дома вдруг не оказалось хлеба, или же вы хотите не добавлять хлеб, чтобы сделать блюдо менее калорийным, то можете приготовить эти мясные изделия по одному из следующих рецептов. Есть несколько ингредиентов, которые можно использовать вместо хлеба в таком случае.

1. Котлеты "Колхозные" без хлеба

На YouTube-канале "Галочка-Кулинарочка" автор рассказала, что она вместо хлеба добавляет к котлетам овсянку. Такой рецепт называется "Колхозные котлеты".

"Почему эти котлеты называют колхозными - не спрашивайте, потому что не знаю. А получаются очень вкусные. Поэтому и делюсь рецептом с вами", - отметила автор.

К куриному (или индюшиному) фаршу надо добавить яйцо, натереть и добавить луковицу и морковку. Особенность таких котлет в том, что к ним добавляется овсянка, которую перед добавлением нужно перебить на блендере. Также обязательно добавить соль, перец и разнообразные специи (например, можно добавить немного кориандра, сухой чеснок и сладкую паприку).

Далее нужно хорошо перемешать фарш и отбить его. После этого сформировать котлеты любой формы и обвалять каждую из них в панировочных сухарях. Затем обжарить на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

Смотрите рецепт котлет "Колхозных":

2. Котлеты без муки и хлеба

Автор YouTube-канала "Будни мастера" рассказала о рецепте мясных котлет без муки и хлеба. Она отметила, что добавляет в свои котлеты несколько "секретных ингредиентов", которые делают готовые мясные изделия очень нежными и сочными.

Первый секретный ингредиент - это капуста. Нужно отрезать кусок капусты, положить в сотейник, добавить соли и залить водой. Закрыть крышкой, поставить на умеренный огонь и варить примерно 10-15 мин до готовности капусты. Вынуть, охладить и отжать лишнюю влагу.

Второй секретный ингредиент - это картофель. Нужно отварить его до готовности в подсоленной воде, вынуть и охладить. Эти заготовки также можно сделать заранее.

Нарезать 130 г отваренной капусты на куски. Также 130 г охлажденного картофеля очистить от кожуры и нарезать. Всыпать в чашу блендера картофель и капусту и измельчить. Если нет блендера, можно перекрутить мясо на мясорубке вместе с овощами.

"Эти овощи являются отличной альтернативой для хлеба, который мы обычно добавляем к котлетам. Также при желании можно добавить вареную морковь", - сказала автор.

Далее взять 600-700 г свиного фарша, положить в большую миску, добавить перемолотые овощи и натереть туда 2 зубчика чеснока. После этого добавить любимую приправу, две третьих чайной ложки соли, молотый черный перец по вкусу и пол чайной ложки копченой паприки. Вбить 1 яйцо и хорошо перемешать до объединения всех ингредиентов.

"Если вы используете фарш из телятины или говядины, то капусту не следует отжимать от лишней влаги, так как эти виды мяса в фарше требуют добавления жидкости для улучшения качества изделия", - объяснила автор.

Далее отбить фарш, сформировать котлетки, запанировать их в муке или сухарях (но можно обойтись и без панировки) и пожарить.

Смотрите видео с рецептом котлет без муки и хлеба:

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