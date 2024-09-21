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Как постирать обувь в стиральной машине: правила, которые сохранят технику

Мария Николишин
21 сентября 2024, 03:00
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Не все виды обуви можно стирать в стиральной машине.
Как постирать обувь в стиральной машине: правила, которые сохранят технику
Как стирать обувь / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Многие задумываются над тем, как постирать обувь, не повредив её. Конечно, можно воспользоваться обычной стиральной машиной, но и здесь есть несколько правил, пишет sante+.

Какую обувь можно стирать в стиральной машине

Стирка обуви в стиральной машине может показаться простым решением, но универсальных правил не существует.

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Для начала ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Обувь из замши, кожи или кожзаменителя часто требует особого ухода и ручной стирки.

Однако босоножки на каблуке или украшенные жемчугом или атласом - совсем другое дело! Такие деликатные вещи лучше доверить профессионалу.

"Люди часто забывают, что эти материалы могут быть чрезвычайно чувствительными к воде и обычным моющим средствам", - отмечает специалист по чистке Даниэль Один.

Как правильно стирать обувь в стиральной машине

Прежде чем начать стирать обувь в стиральной машине, следует придерживаться нескольких основных правил, в зависимости от типа материала, который вы используете. Вот рекомендации специалиста по чистке Даниэлы Один:

  • Обувь из хлопка, нейлона, парусины или полиэстера. Эти материалы, как правило, достаточно прочные, чтобы их можно было стирать вручную. Однако, эксперты не советуют стирать такую обувь в стиральной машине, поскольку она может повредиться.
  • Кожаная обувь. Она более деликатная и требует особого ухода. Выбирайте средства, приспособленные к коже, чтобы очищать и питать её. Для удаления пятен можно использовать домашнюю очищающую пасту или специальное средство для кожи. Однако, с кожей лучше избегать воды любой ценой. Достаточно слегка влажной тряпки.
  • Замшевая обувь. Замша - особо хрупкий материал, который легко покрывается пятнами и впитывает влагу. Лучшим решением для этой обуви является профилактика, путем нанесения защитного средства сразу после покупки. После того, как замша загрязнилась, восстановить её первоначальный вид чрезвычайно сложно.

Как пошагово почистить обувь в стиральной машине

  1. Выньте шнурки и стельки. Шнурки имеют тенденцию запутываться, что затрудняет их эффективную стирку, а стельки могут впитывать слишком много воды, деформироваться и трудно сохнуть.
  2. Точечная чистка. Перед тем, как забросить обувь в стиральную машину, стоит обработать все видимые пятна. Для этого приготовьте раствор из воды и мягкого моющего средства. Окуните в раствор зубную щетку и аккуратно потрите пятна в верхней части и на подошве обуви.
  3. Стирка в стиральной машине. Чтобы защитить обувь в барабане машины, положите её в сетчатый мешок для белья или наволочку на молнии. Добавьте полотенца, чтобы сбалансировать нагрузку. Это не даст кроссовкам подпрыгивать по сторонам, повреждая и обувь, и машину. Для бережной стирки используйте деликатный режим в холодной воде, с минимальным отжимом или без него.
  4. Дезодорируйте стельки. Положите их в пакет и посыпьте содой. Оставьте на ночь, и все! Сода поглощает неприятные запахи, и вы будете поражены результатом.
  5. Постирайте шнурки вручную. Хотя вы можете стирать шнурки в стиральной машине, ручная стирка часто является лучшим вариантом. Замочите шнурки в горячей мыльной воде на 15 минут. Потрите небольшой щеткой, чтобы удалить все пятна.
  6. Сушка на воздухе. После того, как вы почистили обувь, высушите её на воздухе. Поднимите язычок, чтобы воздух мог циркулировать внутри обуви.

Как часто следует мыть обувь

Пару обуви, которую часто носят, следует чистить минимум раз в две недели. Но все зависит от того, как вы её используете. Некоторые виды обуви загрязняются очень быстро, поэтому нормально мыть обувь, как только она загрязнилась или покрылась грязью, до того, как пятна станут устойчивыми.

Как постирать обувь в стиральной машине: правила, которые сохранят технику
Средство от пятен / Инфографика: Главред

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