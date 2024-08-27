Как стирать белую и черную одежду: золотые правила, которые стоит знать каждому

Узнайте, какие ошибки во время стирки могут испортить вашу любимую одежду.

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Можно ли стирать белую и черную одежду вместе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Сочетание черной и белой одежды во время стирки не является лучшей идеей. Черная одежда может линять и этим испортить белые вещи.

Если вас интересуют советы относительно стирки, прочитайте материал Главреда: Как правильно стирать нижнее белье: золотые правила, которые должен знать каждый.

Стирка черных и белых вещей вместе может привести к неприятным результатам: белая одежда станет серой или грязно-белой. Если нет возможности стирать вещи отдельно, следует использовать холодную воду и специальные стиральные средства, предотвращающие линьку цветов.

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Можно ли стирать черные и белые носки вместе

Категорически не рекомендуется стирать черные и белые носки вместе. Черный краситель имеет свойство линять, особенно при первых стирках. Даже если носки сделаны из качественной ткани, есть риск, что они могут окрасить белые вещи. В результате белые носки могут приобрести серый оттенок.

Какие вещи можно стирать с белым

С белыми вещами безопаснее стирать одежду, которая имеет подобный оттенок или является светлой, но не имеет ярких цветов. Например, белые, светло-серые, бежевые и пастельные цвета обычно можно стирать вместе с белым.

Можно ли стирать цветное и черное

Стирка цветных и черных вещей вместе может быть рискованной. Цветные ткани, особенно яркие или насыщенные, могут линять, что может привести к появлению нежелательных следов на черных вещах.

Чтобы избежать этого, следует разделять цветные и черные вещи при стирке. Если нет возможности разделить их, используйте специальные мешочки для стирки или гели, защищающие цвета. Это поможет минимизировать риск потери цвета.

Как стирать черные и белые вещи в стиральной машине

Стирка в горячей воде прекрасно подходит для уничтожения микробов и дезинфекции одежды. Но тем, кто беспокоится о работе цветов, следует стирать одежду на самом низком уровне, пишет Ехргеѕѕ.co.uk.

Избегайте горячей воды, поскольку она открывает волокна в одежде, высвобождая краситель. Лучше использовать холодную воду, поскольку она держит волокна одежды закрытыми, задерживая краситель внутри.

Эксперты советуют добавить полстакана белого уксуса к циклу полоскания, жидкость освежит вашу белую одежду и поможет цветам сохранить свою интенсивность.

Перед первой стиркой эксперты посоветовали замочить одежду на 30 минут в воде, смешанной с половиной стакана уксуса и двумя чайными ложками соли, чтобы помочь закрепиться красителям.

Как стирать вещи разных цветов

При стирке темных и цветных вещей обычно используют холодную воду, чтобы уменьшить риск линьки. Светлые и белые вещи лучше стирать отдельно или вместе со светлыми цветами, чтобы избежать загрязнения.

Никогда не стирайте вместе очень контрастные цвета, такие как красный и белый или черный и белый, чтобы избежать нежелательных изменений цвета ваших вещей.

Стоит придерживаться следующих правил:

Сортируйте белье: разделяйте вещи по цвету: белые, светлые, темные, черные. Проверьте ярлыки: ознакомьтесь с рекомендациями производителя по уходу за одеждой. Используйте специальные средства: для цветной и черной одежды существуют специальные порошки и кондиционеры, которые помогают сохранить цвет. Выверните вещи наизнанку: это поможет защитить цвет от выцветания. Установите оптимальную температуру: для цветных вещей обычно рекомендуется температура не выше 40 градусов.

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