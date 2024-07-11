Как стирать тюль в машинке чтобы не гладить: совет от умелой хозяйки

Тюль гладится очень долго и тяжело, поэтому многие хозяйки думают о том, как правильно его постирать в стиральной машинке, чтобы потом сразу повесить на окно. Главред нашел несколько полезных советов, чтобы вы знали, как хорошо постирать тюль.
Как стирать тюль в машинке чтобы не гладить
На самом деле, постирать тюль легко, если знать, как правильно поместить его в стиральную машинку. По словам автора YouTube канала "Снежана VLOG", в этой задаче нет ничего сложного.
Если вы хотите вытащить тюль из машинки и сразу повесить на окно, не стоит бросать его туда в смятом виде. Аккуратно, слой за слоем сложите полосы ткани между собой, держа за часть с креплением. Далее сложенный тюль поставьте на пол, хорошо расправьте и скрутите. В таком виде его можно помещать в стиральную машинку, а после стирки он будет без складок.
Смотрите видео, как правильно постирать тюль чтобы он не помялся:
В каком режиме стирать тюль в стиральной машине
Тюль можно стирать при низкой температуре, например, при 30-40 градусах. Стирать тонкие шторы можно только при 30 градусах и без функции отжима. При такой вариации барабан работает медленно, плавно, благодаря большому количеству воды. В результате риск повредить ткань минимален. Также подходят режимы для шерсти или шелка.
Для стирки тюля рекомендуется использовать мягкое моющее средство. Жидкие гели или порошки для деликатных тканей. Избегайте использования средств с отбеливающими компонентами или агрессивными химическими веществами, чтобы предотвратить потерю цвета и структуры тюля.
Следует закладывать тюлевую занавеску в пустой барабан, чтобы обеспечить оптимальное количество воды во время стирки. Дополнительное полоскание поможет смыть остатки порошка и предотвратить желтизну.
Можно ли отжимать тюль в стиральной машине
Отжимать тюль в стиральной машине можно лишь на низких оборотах - не более 400. В то же время, синтетический материал не стоит отжимать, его вынимают из машинки и вывешивают так, чтобы вода могла стечь самостоятельно.
Что известно о YouTube канале "Снежана VLOG"?
YouTube канал "Снежана VLOG" - это канал девушки, которая делится собственной жизнью и различными советами, которые пригодятся каждой хозяйке. Также на этом канале можно найти много интересных рецептов. На данный канал подписалось уже более 7 тысяч пользователей.
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