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Почему шторы нужно регулярно стирать и как это правильно делать: ответ вас удивит

Руслана Заклинская
20 декабря 2023, 02:04
Шторы могут повлиять на ваше самочувствие, поэтому их стоит содержать в чистоте.
Почему шторы нужно регулярно стирать и как это правильно делать: ответ вас удивит
Как правильно стирать шторы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Держать шторы в гостиной чистыми и свежими важнее, чем многие думают. Они не только улучшают эстетику дома, но и играют решающую роль в нашем здоровье и благополучии. Поэтому следует знать о том, как и как часто следует стирать шторы, чтобы они всегда выглядели как новые.

Важность регулярной чистки штор

Шторыэто не просто декоративные элементы, они регулируют свет тс защищают нашу частную жизнь. Но они также являются сборщиками пыли, клещей и других загрязнений, которые могут влиять как на их внешний вид, так и на наше здоровье. Регулярная чистка штор очень важна, чтобы избежать таких проблем, как аллергия, астма или раздражение.

Как часто нужно стирать шторы в гостиной

Ответ зависит от нескольких факторов: типа ткани, цвета, местоположения и времени года. Однако обычно рекомендуется стирать шторы не реже трех раз в год. Это особенно важно зимой, когда накапливается дым от отопления и летом, когда легче проникает пыль и загрязнения.

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Есть явные признаки, указывающие на то, что пора стирать шторы в гостиной. К ним относятся видимые пятна, неприятные запахи, потеря цвета или облако пыли во время встряхивания.

Как стирать шторы в зависимости от типа ткани

Процесс чистки штор отличается в зависимости от материала. Всегда проверяйте на этикетке конкретные инструкции по стирке. Шторы из хлопка, полиэстера или нейлона обычно можно стирать в деликатном режиме с холодной водой и мягким моющим средством. Для белых штор из цепкого текстиля можно использовать немного отбеливателя.

С другой стороны, шторы из более тонких тканей, таких как шелк или лен, требуют ручной стирки. Их следует замочить в холодной воде не менее часа, прежде чем аккуратно потереть, чтобы удалить более сложные пятна. Затем прополощите их, пока не останется остатков мыла, и используйте самую низкую программу отжима в стиральной машине, чтобы удалить лишнюю воду.

Советы по сушке штор

Стираете ли вы шторы в стиральной машине или вручную, лучше всего сушить их на свежем воздухе, чтобы они разгладились сами по себе. Это не только помогает избежать неровностей, но и гарантирует меньшее повреждение тканей.

Стирка штор - задача, которую нельзя недооценивать. Поддерживая их в чистоте и свежести, вы не только улучшите внешний вид своего дома, но и создадите более здоровую среду для вас и вашей семьи. Помните,чистые шторы являются синонимом ухоженного и уютного дома.

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