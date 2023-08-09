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Почему на ночь нужно закрывать окна шторами: неожиданный ответ удивит наповал

Алина Дембицкая
9 августа 2023, 17:29 обновлено 9 августа, 17:29
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Согласно народным поверьям, шторы обязательно должны быть в спальне, чтобы в случае необходимости, ими можно было воспользоваться даже днем.
спальня, луна
Можно ли спать с открытыми шторами? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Панорамные окна, пропускающие много солнечного света, создают невероятную сказочную атмосферу в комнате. Поэтому довольно часто хозяева и хозяйки отказываются вешать шторы в комнате, чтобы не лишать спальню естественной освещенности. Впрочем, многие люди уверяют, что окна нужно обязательно закрывать на ночь шторами. Главред рассказывает, почему нельзя спать с открытыми шторами.

Как известно, разнообразные предрассудки и приметы всегда восхищали внимание людей. Эти вековые традиции обрамляют почти все сферы нашего бытия. Исключением не стали и обычные шторы, которые закрывают наши окна. Казалось бы, что это обычные текстильные изделия, которые предназначены для затемнения окон или декорирования интерьера, однако суеверия и приметы и здесь нашли свое место.

Согласно народным поверьям, шторы обязательно должны быть в спальне, чтобы в случае необходимости, ими можно было воспользоваться даже днем. Люди, знающие приметы про шторы, говорят, что окна нужно зашторивать, если во дворе идут похороны. Считается, что если человек посмотрит на похороны через окно, то навлечет беду на свою семью. Предположим, что во время похорон человек просто отвернется от окна и не будет туда заглядывать. Однако ситуация кардинально меняется с наступлением ночи.

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Почему нужно закрывать шторы на ночь? Наверное, каждый из нас слышал, что с заходом солнца просыпается вся нечистая сила. И именно через окно она может пробраться в дом, где мирно спят хозяева дома. В связи с этим, спокойствие домочадцев будет нарушено, ведь разнообразный шорох и щелчки будут отвлекать от сна. Поэтому издавна наши предки завешивали окна шторами, особенно в тех комнатах, где они готовились ко сну.

Еще одна причина, почему нельзя спать в комнате без штор, заключается в том, что время от времени Луна может излучать свой свет прямо в комнату. Особенно опасно спать, когда на человека светит полная Луна. Считается, что лунный свет забирает у человека всю энергию и может принести в его жизнь проблемы и невзгоды.

В заключение добавим, что нельзя забывать развешивать окна утром, ведь с восходом солнца весь негатив покидает нашу планету. Развешивая окна, вы привлекаете в свой дом позитивную энергию и благополучие.

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