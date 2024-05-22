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Пауки больше не попадут в дом: чем нужно обработать тюль и подоконник

Юрий Берендий
22 мая 2024, 16:51
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Весна вместе с потеплением также приносит с собой группы пауков, которые пытаются свить себе гнездо в доме, эксперты рассказали как от них избавиться.
Пауки больше не попадут в дом: чем нужно обработать тюль и подоконник
Как избавиться от пауков в доме - что отпугивает пауков / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Пауков часто воспринимают как одиноких и жутких вредителей, свисающих с паутины. Но с началом весны ваш одинокий маленький паучок может привести на свет еще меньших паучков.

Из всех видов пауков именно домашние пауки, вероятнее всего, бродят по темным углам вашего дома. Обычно они коричневого или серого цвета и размером чуть меньше дюйма, сообщает Express.

Осенью многие домашние пауки нашли убежище в теплых домах, где они все еще имеют доступ к насекомым, которыми могут питаться. Поэтому пауки, которых этой весной видят домочадцы, на самом деле могли скрываться всю зиму.

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Чтобы отпугнуть их от домов, Джесс Стил из BestHeating поделилась дешевым продуктом, который можно приобрести в супермаркетах, и который выполняет эту работу. Это простое мятное масло.

"Мятное масло имеет сильный запах, а пауки чувствительны к нему, что делает его эффективным и одновременно дешевым методом избавления от заботы о том, чтобы найти жутких ползунов по всему дому, не причиняя им вреда", - указывает она.

Чтобы уменьшить риск попадания пауков в дом, Джесс рекомендует смешать мятное масло с водой, чтобы получить спрей и разбрызгивать его на внутреннюю сторону штор, подоконники и углы ковров, использовать его как диффузор, чтобы отпугнуть пауков от наиболее посещаемых комнат, а также смачивать такие предметы, как ватные палочки, а затем размещать их в местах, где пауки чаще всего появляются. То же самое можно сказать и о муравьях.

Иван Иванов из компании End of Tenancy согласился с использованием мятного масла и утверждает, что это "мощное домашнее средство" для борьбы с пауками.

"Мятное масло - лучший вариант для эффективного отпугивания пауков навсегда. Это потому, что пауки чувствуют запах через ноги, поэтому, как только они почувствуют этот всепоглощающий аромат мяты, они убегут, потому что запах слишком сильный для них. Мы рекомендуем смешать мятное масло с водой в пульверизаторе, а затем опрыскать те участки вашего дома, где вы заметили, что пауки являются уязвимыми. Однако, поскольку масло мяты токсично для домашних животных, мы рекомендуем избегать этого метода, если у вас есть пушистые друзья", - отметил эксперт.

Чтобы сделатьидеальное средство Джордан Фостер из Fantastic Pest Control предлагает "смешать 20 капель эфирного масла мяты в бутылке с распылителем, наполненной водой".

"Используйте смесь, чтобы избавиться от пауков, не убивая их, распыляя ее в щели и углы вашего дома. Кроме того, вы можете распылить ее на одеяло, чтобы отпугнуть пауков от попадания в постель", - добавляет эксперт.

Кроме того, Иван утверждает, что домохозяйства могут использовать свечи из цитронеллы для отпугивания пауков.

"Зажигание свечей также может держать пауков подальше от вашего дома. Это связано с тем, что пауки не любят много разных запахов, таких как лимон, корица и цитронелла. Они также не любят запах дыма, поэтому задувание этих свечей также поможет держать их подальше", - отмечает он.

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