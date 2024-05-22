Как правильно варить зеленую гречку: фатальная ошибка может угробить крупу

Как правильно и полезно приготовить гречку - простые советы для правильного питания.

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В чем разница между зеленой и обычной гречкой / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/panchenko_karyna, rice.ua

В кулинарии существует понятие зелёной гречки, но не все до конца представляют себе, что это такое на самом деле. А секрета тут нет никакого, ведь это просто обыкновенная крупа из семян гречихи, однако именно та, которая не подверглась термообработке.

В процессе технологической очистки сырьё вычищают, а также высушивают до того состояния, которое мы привыкли видеть на прилавках. Поэтому в расфасовке гречка приобретает коричневый цвет и это объясняется воздействием высоких температур.

Что такое зеленая гречка

Однако это не относится к гречневой крупе, которая не подвергалась термической обработке. Ведь натуральный цвет зёрен гречки— зелёный. Поэтому от этого и происходить название продукта.

Другими словами, зеленая гречка, - это гречневая крупа в ее первозданном виде, которую не подвергли термической обработке. При этом коричневая гречневая крупа, которую мы привыкли видеть на полках в магазинах, как раз и есть обработанным продуктом.

Как правильно приготовить зеленую гречку

Если вы решили приготовить зеленую гречку, стоит усвоить несколько важных деталей для того, чтобы продукт получился вкусным и полезным. Во-первых, необходимо очистить зеленую гречку от шелухи и мусора, а также тщательно промыть.

Затем начинаем готовить – выкладываем в кастрюлю стакан зеленой гречки и заливаем двумя стаканами воды (при больше объеме продукта соблюдаем пропорцию). Затем доводим до кипения и снижаем огонь, проваривая крупу около 15 минут. Соль и прочие специи можно добавить по вкусу.

Интересные факты о гречке Гречка — ценный источник белка. В ней содержится 18 незаменимых аминокислот, а белок близок по составу к сбалансированным белкам куриных яиц и сухого молока. Гречка содержит три из восьми необходимых организму аминокислот(треонин, лизин, триптофан), благодаря чему является незаменимым продуктом для людей, которые не едят мясо. Кроме того, гречка усваивается гораздо лучше мясных продуктов. Гречка выводит из организма вредный холестерин и токсины. Ее стоит употреблять пожилым людям и тем, кто страдает анемией. Употребление гречневой каши улучшает психоэмоциональное состояние и работу головного мозга. Гречка спасает от бессонницы. Если вы плохо спите - наполните гречишной шелухой подушку. В Индии и Китае считается, что с помощью гречки можно воздействовать на биологические точки в организме, поэтому для профилактики различных заболеваний советуют ходить по коврику, на котором рассыпана гречка. Гречка является частью национальной кухни Японии. Там из гречки производят гречневую лапшу "соба", которая пользуется популярностью.

Сколько часов нужно замачивать зеленую гречку

Перед приготовлением необходимо подготовить гречневую крупу. Рекомендуется замочить зеленую гречку в холодной воде (до 6-8 часов).

Важно после замачивания продукта слить воду и промыть зеленую гречку в проточной водой. Только после тщательной обработки крупа будет готова к приготовлению.

Можно ли похудеть на зеленой гречке

Специалисты рекомендуют употреблять зеленую гречку не только из-за ее полезных свойств. Она способствует похудению и помогает организму очиститься от шлаков и токсинов. При правильном употреблении зеленой гречки в течении нескольких недель, есть возможность сбросить не менее 6-8 лишних килограммов.

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