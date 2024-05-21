Как сварить мед из одуванчиков: способы сделать вкуснейшее лакомство

Как сварить мед из одуванчиков ‒ рано или поздно, но этот вопрос задают все, у кого возле дома или на даче есть одуванчиковый ковер. Главред разбирается в теме.

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Как сварить мед из одуванчиков? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Сначала нужно нарвать цветков (без стеблей) одуванчиков. Или нарвать одуванчики со стеблями, а затем отделить все зеленое, оставив для варенья только желтые цветки одуванчиков. Об этом сообщает американская фуд-блогерка Emmymade.

Как приготовить мед из одуванчиков

Промыть цветки.

Сварить сироп.

В готовый кипящий сироп опустить цветки, предварительно хорошо промыв их в холодной воде, дать закипеть и варить в течение 20 минут.

В полученную массу за 2-3 минуты до готовности добавить лимонную кислоту (пол чайной ложки) или сок, выжатый из половины лимона, и еще немного поварить. Сваренную массу снять с огня, оставить на сутки. На другой день смесь отжать через марлю или откинуть на сито (нужно убрать цветки).

Вновь поставить варенье из одуванчиков варить на 20 минут при слабом кипении. После этого одуванчиковый мед считается готовым.

Цвет у меда из одуванчиков прозрачный, чуть желтоватый, очень красивый, а вкус его замечателен.

Что можно сделать из цветков одуванчика?

Из цветков одуванчика можно приготовить множество вкусных и полезных блюд и напитков. Вот несколько идей:

1. Варенье из одуванчиков (одуванчиковый "мед"):

Это, пожалуй, самое известное блюдо из одуванчиков. Необычайно вкусное и ароматное, оно обладает целебными свойствами.

2. Чай из одуванчиков:

Чай из одуванчиков не только вкусный, но и полезный. Он обладает мочегонным, желчегонным, общеукрепляющим действием.

3. Вино из одуванчиков:

Легкое и освежающее вино из одуванчиков станет оригинальным дополнением к вашему столу.

4. Салат из одуванчиков:

Молодые листья одуванчика богаты витаминами и минералами. Из них можно приготовить вкусные и полезные салаты.

5. Одуванчиковый уксус:

Одуванчиковый уксус - вкусная и здоровая альтернатива обычному уксусу. Его можно использовать в салатах, маринадах и соусах.

6. Варенье из одуванчиков с другими фруктами:

Одуванчики можно добавлять в варенье из других фруктов, что придаст ему необычный вкус и аромат.

7. Желе из одуванчиков:

Нежное желе из одуванчиков - вкусный и полезный десерт.

8. Одуванчиковый мед:

Одуванчиковый мед - вкусный и полезный заменитель пчелиного мёда.

9. Одуванчиковое масло:

Одуванчиковое масло обладает целебными свойствами. Его можно использовать для ухода за кожей и волосами.

10. Одуванчиковый крем:

Одуванчиковый крем - увлажняющий и питательный крем для лица.

Помимо этих рецептов, из одуванчиков можно приготовить много других блюд и напитков.

Что за растение одуванчик? Одуванчик — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae). Типовой вид рода — Одуванчик лекарственный — хорошо известное растение с розеткой прикорневых листьев и крупными ярко-желтыми соцветиями-корзинками из язычковых цветков, сообщает "Википедия".

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