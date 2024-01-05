Как отмыть кастрюлю от пригоревшего варенья: очень легкий и простой способ

Многие хозяйки знают, как тяжело отмыть кастрюлю от нагара. Порой она пригорает настолько, что очищать приходится очень долго и тратится много времени. Нередко в таких ситуациях возникает вопрос, как очистить кастрюлю от пригара варенья. Мы расскажем вам о простом способе, который обязательно должен помочь.
Как отмыть нагар от варенья с эмалированной кастрюли
Понадобится таблетка для посудомоечной машины
Для того чтобы отмыть пригоревшую кастрюлю, нужно налить в нее воду на уровне, который покроет нагар. Если пригорело только дно, достаточно будет 250 мл воды, если нагар идет дальше, то воды потребуется больше.
Берем посудомоечную таблетку и добавляем ее в воду. Пригорело дно – нужно положить половинку таблетки, больше половины кастрюли – кладем целую.
Кипятим пригоревшую кастрюлю на газовой плите
Теперь нужно взять кастрюлю и поставить ее на газовую плиту. Ждем несколько минут, пока закипит. Как только вода закипела, нужно помешивать раствор и каждые 20-30 секунд подходить и аккуратно отскребать нагар столовой ложкой. Продолжайте кипятить и скрести кастрюлю, пока основная часть нагара не уйдет.
Моем кастрюлю обычной губкой
Когда ушел основной нагар, остужаем кастрюлю и отмываем оставшиеся следы нагара простой губкой.
И кастрюля будет чистой. Этот способ подходит как для пригоревшего варенья, так и от нагара молока в кастрюле.
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