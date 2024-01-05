Как отмыть кастрюлю от пригоревшего варенья: очень легкий и простой способ

Вы узнаете, что делать, если варенье пригорело в вашей кастрюле, когда попробуете на практике способ с кипячением и таблеткой для посудомоечной машины.

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Что делать, если пригорело варенье в эмалированной кастрюле и совсем не отмывается / Скриншот YouTube

Многие хозяйки знают, как тяжело отмыть кастрюлю от нагара. Порой она пригорает настолько, что очищать приходится очень долго и тратится много времени. Нередко в таких ситуациях возникает вопрос, как очистить кастрюлю от пригара варенья. Мы расскажем вам о простом способе, который обязательно должен помочь.

Как отмыть нагар от варенья с эмалированной кастрюли

Понадобится таблетка для посудомоечной машины

Для того чтобы отмыть пригоревшую кастрюлю, нужно налить в нее воду на уровне, который покроет нагар. Если пригорело только дно, достаточно будет 250 мл воды, если нагар идет дальше, то воды потребуется больше.

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Берем посудомоечную таблетку и добавляем ее в воду. Пригорело дно – нужно положить половинку таблетки, больше половины кастрюли – кладем целую.

Кипятим пригоревшую кастрюлю на газовой плите

Теперь нужно взять кастрюлю и поставить ее на газовую плиту. Ждем несколько минут, пока закипит. Как только вода закипела, нужно помешивать раствор и каждые 20-30 секунд подходить и аккуратно отскребать нагар столовой ложкой. Продолжайте кипятить и скрести кастрюлю, пока основная часть нагара не уйдет.

Моем кастрюлю обычной губкой

Когда ушел основной нагар, остужаем кастрюлю и отмываем оставшиеся следы нагара простой губкой.

И кастрюля будет чистой. Этот способ подходит как для пригоревшего варенья, так и от нагара молока в кастрюле.

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