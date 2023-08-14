Как отмыть кастрюлю, если она сгорела: два ингредиента - и кастрюля, как новая

Главред расскажет, как вернуть сгоревшей кастрюле прежний вид.

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Как отмыть кастрюлю если она сгорела / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

Хоть раз в жизни кастрюля сгорала у каждого. Последствия горения отмыть довольно тяжело. Однако сделать это всё же возможно, если хорошо постараться. Мы расскажем, как очистить металлическую кастрюлю от пригоревшей пищи с помощью несложных действий.

Как отмыть кастрюлю если она сгорела

Для того, чтобы отмыть пригоревшую кастрюлю, придется использовать уксус и соду. Сделать это довольно просто. Необходимо в равных частях налить в кастрюлю воду и уксус, а затем добавить ложку соды. Когда пойдет реакция и в кастрюле появится пена - необходимо поставить её на огонь и прокипятить в течение 10 минут. После того, как раствор остынет - стоит помыть кастрюлю привычным способом. В том случае, если кастрюля очистится не до конца - процедуру можно повторить.

Как очистить пригоревшую кастрюлю внутри

В том случае, если кастрюля пригорела, но не сильно, также можно использовать лимонную кислоту. С расчетом 20 грамм на 1 литр необходимо насыпать кислоту в кастрюлю и залить водой, после чего поставить на огонь и вскипятить. Как только содержимое закипит - уменьшайте огонь и томите около получаса.

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Для того, чтобы результат был лучше - процедуру также можно повторить.

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