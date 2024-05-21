Как сделать свет, если нет электричества: что сделать, чтобы спасти жилье от кромешной тьмы

"Как сделать свет если нет электричества?" - вопрос очень актуальный в ту пору, когда в страну снова вернулись блэкауты.

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Как сделать свет, если нет электричества? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Украине, по понятным причинам, снова вернулись массовые отключения электричества. И пусть их переносить в канун лета немного легче, чем зимой, все равно хорошего мало. Но, как сообщает проект HD Channel, есть все же несколько трюков, которые помогут обуздать блэкауты.

Как сделать свет если нет электричества?

Во-первых, стоит попробовать альтернативные источники света:

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Свечи - из воска или стеарина. Правда, они, хоть и создают уютную атмосферу, но света дают мало, могут быть повысить риск пожара, коптят потолок и стены плюс дают резкий запах.

Фонарики - из мощно взять на любой вкус (компактные, мощные, универсальные). Но работают чаще всего пару-тройку часов, а потом требуют замены батареек или зарядки аккумуляторов.

Светодиодные лампы на аккумуляторах - светят ярко и долго, берут немного энергии и долго работают без замены. Но опять же - требуют зарядки и обойдутся куда как дороже чем предыдущие варианты.

Лампы на солнечных батареях. Идеальны для использования на улице или в местах, где сильный солнечный свет. Очень экологичные, не требуют сети, но сильная зависимость от погодных условий, маломощные и цена довольно высокая.

Во-вторых, можно сделать светильник своими руками.

Масляная лампа - нужны тканевый фитиль, сосуд из прочных материалов и постное масло). С одной стороны - делается легко и быстро. С другой стороны тут, опять же ситуация в духе "свеча горела, но света не давала". Ну и пожароопасность возрастает.

Светильник из банки - нужен небольшой стеклянный сосуд, опять же - фитиль и горючее (либо постное масло, либо воск). Проблемы примерно те же, что и у масляных ламп.

Для тех, кто еще помнит школьный курс физики, можно постараться и перенаправить солнечные лучи в комнате с помощью зеркал. Правда, поможет днем и только при хорошей погоде.

Что такое HD Channel? HD Channel - видеопроект, который посвященный созданию различных гаджетов для дома и решению бытовых проблем. На данный момент на одноименный YouTube-канал подписаны 262 тысячи человек.

Как подключить свет, если нет электричества?

Еще, конечно, можно заранее запастись альтернативными источниками электричества:

Топливный генератор - обеспечит электричеством либо целый дом или несколько "прожорливых" устройств. Мощный источник электричества, но сильно шумит, требует множества дорогого топлива и в обслуживании недешевый.

Солнечные панели - Заряжают аккумуляторы в светлое время суток, обеспечивая электричеством в темное время суток. Это экологичный источник энергии, бесшумный, долговечный, но стоит дорого и зависит от количества солнечного света.

Что такое лампочка? Лампа накаливания — искусственный источник света, в котором свет испускает тело накала, нагреваемое электрическим током до высокой температуры. Является нелинейным элементом, поскольку чем выше температура - тем выше сопротивление тела накала, по мере разогрева тела накала после включения ток через него уменьшается, сообщает "Википедия".

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