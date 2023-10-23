Гениальная идея: женщина показала, как использует старый тюль на кухне

Вместо того, чтобы отправить тюль в мусорку, женщина придумала, как его применить с пользой

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У всех дома точно лежит старый тюль, который выбросить рука не подымается, но не спешите избавляться от него и прятать подальше.

Кстати, если ранее мы рассказывали, чем отбелить пожелтевший тюль. Следуя простым советам вы сможете вернуть тюли белизну и свежесть.

Вместо того, чтобы отправить тюль в мусорку, женщина придумала, как его применить с пользой. Идеей она поделилась на своем YouTube канале.

Она додумалась сделать мочалку из старого тюля, которая не будет уступать магазинному аналогу.

Как создать мочалку из старого тюля:

Отрежьте от тюля длинную полосу, приблизительно размером 15*80 см. Соберите эту полосу в складки, создавая что-то вроде гармошки, и закрепите её в центре. Что делать со старым тюлем / Скриншот с видео Используйте любую верёвку для перевязывания, создавая петлю, которую можно будет использовать для подвешивания.

Теперь у вас есть отличная мочалка из тюля, которая прекрасно справляется с моющими задачами. Она действует как абразив, быстро высыхает, и не раздражает кожу.

Мочалка из старого тюля / Скриншот с видео

Кроме того, этот способ экономичен, так как одной старой тюлевой занавески хватит на долгий период.

Смотрите видео о том, как создать мочалку из старого тюля:

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