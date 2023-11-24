Тюли станут белее снега: 5 простых и действенных советов

Простой способ, который восстановит белый цвет и позаботится о тонком материале тюлей и штор

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Как деликатно постирать и отбелить тюль / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

И тюли, и тонкие занавески являются деликатными вещами, поэтому стирать их нужно очень осторожно. Здесь мы предлагаем вам рекомендации, которые позволят вам поддерживать эти ткани в идеальном состоянии, не только сохраняя их нежный материал, но и возвращая им первоначальную белизну.

Замочите ткань в теплой соленой воде

Перед тем, как начать стирать занавеску, важно хорошо ее встряхнуть, чтобы удалить скопившуюся пыль. Затем приготовьте ведро теплой воды (30-35°C) и добавьте полкило соли, оставьте ткань внутри на полтора-два часа. Затем прополощите тюль в теплой воде.

Для стирки используйте моющее средство, которое меньше всего пенится

Чтобы ткань оставалась нетронутой, тюль стоит стирать вручную. Для деликатных вещей лучше использовать жидкое средство для стирки. Если его нет, можно выбрать средство для автоматических стиральных машин, а для осветления пожелтевшей ткани лучше всего добавить немного уксуса, одну столовую ложку на литр воды. Моющее средство при ручной стирке образует много пены, поэтому рекомендуется избегать этого, так как позже его будет трудно удалить.

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Отбеливание лимонной кислотой

Данный способ подходит для тюли из любого материала. Для начала, вам понадобится 1 пакетик лимонной кислоты, который необходимо растворить в 2-3 литрах теплой воды. Поместите тюль в этот раствор, прополощите, а затем дайте высохнуть естественным путем.

Добавьте синьку в воду

После стирки ткани смените воду и добавьте немного синьки, снова постирайте и наконец прополощите холодной водой. Осторожно слив воду, вы можете повесить ее сушиться. Использование такого способа вместо сушилки позволит ей самостоятельно выпрямиться и тогда ее не нужно будет гладить.

Покраска тюлей

Если пятна не исчезают, несмотря на стирку, вы можете покрасить ткань, используя зеленоватые или голубые тона (в зависимости от пятен). Выбирая краску, помните, что для синтетических тканей нужен специальный краситель.

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