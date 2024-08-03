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Почему нужно чаще стирать бюстгальтер: какие болезни могут появиться у женщин

Юлия Закрепа
3 августа 2024, 02:02
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Исследования обнаружили, что многие женщины не стирают свои бюстгальтеры - какая угроза может возникнуть из-за этого.
Почему нужно чаще стирать бюстгальтер: какие болезни могут появиться у женщин
Как стирать бюстгальтеры / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

В бюстгальтере женщины не всегда могут комфортно себя чувствовать, ведь грудь может потеть в нем - необходимо не пренебрегать гигиеной бюстгальтера, поскольку это может стать серьезной проблемой по многим причинам.

Блогер в ТикТок Таннар призналась, что не стирает свои бюстгальтеры. Она сказала, что это одна из многих "грубых" вещей, которые люди не осознают, но делают женщины, передает издание Mirror.

"Когда дело доходит до стирки наших бюстгальтеров, мы почти не делаем этого. Единственная причина, почему я постирала бюстгальтер, это если я увидела на нем грязь, он стал грязным или начал пахнуть. На самом деле я этого не сделаю, это может занять недели, месяцы, возможно, годы. Я знаю, что я такая не одна", - рассказала девушка на своей странице.

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Прыщи и раздражение являются возможными побочными эффектами трения, недостаточной циркуляции воздуха и потоотделения. Это может быть вызвано ношением бюстгальтеров в течение длительного времени, или они не постираны должным образом.

Эксперт по нижнему белью Эмма Вудроу призывает людей регулярно стирать бюстгальтеры, чтобы избежать неприятных проблем со здоровьем. Люди не осознают, насколько это может закончиться для них плохо.

"Тема, как часто нужно стирать бюстгальтеры, является обсуждаемой. Правда в том, что все сводится к факторам вашего индивидуального образа жизни, а также внешних факторов. Погода является одним из факторов влияния окружающей среды, которые имеют большое значение. Жара влияет на частоту стирки вещей, поскольку повышение температуры приводит к усилению потоотделения, которое легко впитывается всеми частями бюстгальтера", - пояснила специалист.

Она также отметила, что после этого может возникнуть зуд, который сопровождается потом под грудью и влагой на спине или груди, особенно если вы носите бюстгальтер в течение длительного времени. Также важно помнить, что потоотделение - это естественная система охлаждения тела, поэтому решением всегда должно быть чаще стирка бюстгальтеров, а не поиск способов предотвратить потоотделение.

Почему нужно чаще стирать бюстгальтер

  • Сыпь и пятна на теле. Если ваш бюстгальтер не постирать должным образом в промежутках между одеванием, то на нем будет накапливаться пот и грязь, которая создаст среду для размножения бактерий. Бюстгальтер постоянно контактирует с кожей, поэтому на ней могут появиться высыпания.
  • Инфекция. Если ваши высыпания воспаляются, а вы продолжаете носить бюстгальтер или слишком тесную одежду, тогда это может открыть раны на теле. Это может грозить инфицированием, если на рану попадет пот и грязь. Если вы заметили поврежденную кожу, которая выглядит красной и воспаленной, необходимо обратиться к врачу.
  • Неприятный запах. Грязный бюстгальтер накапливает пот и грязь, что почти обязательно создаст неприятный запах. Лучший способ избежать этого - регулярно и тщательно стирать бюстгальтеры. Специалисты советуют использовать моющее средство и горячую воду, а затем положить его для просушки.

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