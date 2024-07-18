Женщина заметила странные 'осадки' из дымохода: внутри было кое-что неожиданное

Трубочист столкнулся с неожиданной "битвой" после того, как его вызвали расследовать выпадение перьев из неработающего камина. В среду, 17 июля, обеспокоенная жительница Алверстока, графство Госпорт, вызвала Нила Джаррета, чтобы тот посмотрел на ее дымоход, сообщает DailyStar.
Сначала 48-летний трубочист подумал, что за опавшими перьями может скрываться мертвое животное. Он также считал, что это результат недавней непогоды, поскольку жительница не слышала никакого движения из дымохода.
К удивлению Нила, виновником оказалась "неудержимая" чайка, которая упала в камин, а затем в панике бросилась на Нила.
"Я никак не ожидал, что это будет чайка. Я думал, что это может быть молодой голубь. Для меня это было впервые. Мне пришлось бороться с ним, чтобы вытащить его оттуда. Неблагодарной маленькой обезьянке не понравилось то, что происходило. Он был немного более непоседливым, просто из-за своего размера", - отметил он.
Нил предположил, что чайка могла оказаться в дымоходе из-за привычки гнездиться, добавив, что это произошло из-за ее гнездования.
"Сейчас как раз сезон гнездования, когда птицы выводят молодняк, молодняк скребется в поисках пищи от родителей, поэтому они имеют тенденцию сбивать друг друга с ног, а затем расправляют крылья и выясняют, как это все делать в полете", - сказал трубочист.
Нилу, который уже два года работает трубочистом, удалось зафиксировать момент, когда птица выпала из дымохода, и выложить видео в социальные сети. На нем видно, как птица за мгновение до того, как вылететь из окна, стоит на его руке.
Нил предположил, что птица, вероятно, пролежала в дымоходе "несколько дней" и была "вероятно, достаточно обезвожена".
The Daily Star
The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.
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