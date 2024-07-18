Что делать, если сгорел на солнце: советы врачей

Лето - сезон загара. Но перегреться на солнце довольно легко, поэтому каждый должен знать, как быстро убрать покраснение, если сгорел на солнце.

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Что помогает, если обгорел на солнце / Коллаж: Главред, фото: flickr

Летний отдых под солнечными лучами иногда заканчивается не красивым загаром, а болезненными ожогами кожи из-за высокой активности ультрафиолета. Это не только неприятно, но и может быть опасно для здоровья, поэтому важно знать как быстро убрать покраснение, если сгорел на солнце.

Врачи американской академии дерматологии(AAD) советуют сразу начать лечение ожогов, как только вы их заметили. На вопрос, как быстро снять ожог от солнца они отвечают следующее: для начала старайтесь чаще принимать прохладную ванну или душ, чтобы облегчить боль. После этого нанесите на область ожогов увлажняющий крем с алоэ вера или соей, чтобы успокоить кожу. Это стоит делать сразу после душа, когда кожа еще влажная, или же, когда чувствуете дискомфорт. Кроме уходовых процедур поможет снять отек прием аспирина или ибупрофена.

Американские дерматологи также советуют пить больше воды - солнечный ожог вытягивает жидкость на поверхность кожи, поэтому дополнительная жидкость помогает предотвратить обезвоживание.

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Если на коже появились пузырьки, дайте им зажить. Пузырьки на коже означают, что у вас солнечный ожог второй степени. Сдирать пузырьки категорически запрещено, поскольку они образуются, чтобы помочь вашей коже зажить и защитить вас от инфекции. Следите за чистотой пузырьков и смазывайте их вазелином, чтобы защитить их во время заживления.

Важно знать и то, как долго проходит покраснение от солнца. Длительность симптомов солнечного ожога зависит от тяжести поражения кожи. Легкий солнечный ожог проходит в течение 3-4 дней. Средней тяжести - может длиться до 5-6 дней и обычно сопровождается шелушением кожи.

В итоге врачи призывают защищать кожу от солнца, чтобы предотвратить солнечные ожоги и уменьшить риск рака кожи и преждевременного старения кожи. Ищите тень и носите солнцезащитную одежду - например, футболки с длинным рукавом, брюки, шляпу и солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета. Нанесите водостойкий солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30 или выше на всю кожу, не покрытую одеждой.

Что такое Американская академия дерматологии? Американская академия дерматологии (AAD) является некоммерческой профессиональной организацией дерматологов в Соединенных Штатах и Канаде, которая базируется в Роузмонте, штат Иллинойс, близ Чикаго. Она была основана в 1938 году и насчитывает более 20 500 членов. Академия предоставляет стипендии и ассоциированные членства, а также стипендии для нерезидентов Соединенных Штатов или Канады. С 1979 года AAD также издает ежемесячный медицинский журнал "Журнал Американской академии дерматологии", пишет Википедия.

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