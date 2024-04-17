Чешется кожа головы: врач раскрыл, почему на самом деле появляется перхоть

Что будет, если не лечить перхоть - врач рассказал распространенные причины появления раздражения на коже головы.

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От чего появляется перхоть / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Люди, хотя бы раз в своей жизни страдали от перхоти. Часто ее пытаются вылечить с помощью народной медицины, начиная от раствора уксуса для волос или добавления аспирина в шампунь.

Доктор Балви, ведущий хирург по пересадке волос объяснил, что народные средства могут быть дешевле, однако последствия могут иметь разные и нет "надежного исследования", которое подтверждало бы это, передает издание Mirror.

"Если вы проводили какие-либо исследования в Интернете по лечению зуда кожи головы и перхоти, вероятно, читали о домашних средствах. Они могут варьироваться от яблочного уксуса и натуральных масел до спрея от грибков для стопы. Хотя эти методы лечения могут иметь определенные истории успеха, однако нет надежных исследований, подтверждающих эффективность этих решений, и они могут только усугубить проблему", - пояснил врач.

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Известно, что перхоть - это распространенное заболеванием кожи, которое вызывает образование белых или серых чешуек на коже головы и волосах. Она может возникать на очень жирной или очень сухой коже. Врачи также утверждают, что место может иметь и различные кожные заболевания, такие как экзема или дрожжеподобный грибок.

Этот грибок питается жиром кожи головы и часто вызывает сильный зуд от перхоти, который трудно игнорировать.

Среди самых популярных методов, как избавиться от перхоти - использование яблочного уксуса. В Сети его позиционируют, как универсальное средство и для умывания лица, и для уборки ванных комнат. Доктор Балви не может ручаться за его эффективность, ведь известно, что уксус очень сушит волосы при нанесении на кожу головы. Существует вероятность, что проблема с перхотью может только ухудшиться.

"В зависимости от причины возникновения перхоти, ваш врач может порекомендовать различные продукты для лечения раздражения. Некоторые из них можно назначать только из-за их силы и специфичности в лечении, например лечебные шампуни от чесотки или грибковой инфекции, как стригущий лишай. Другие продукты доступны без рецепта для более распространенных причин зуда кожи головы, таких как головные вши", - отметил врач.

Он также рекомендует использовать шампунь, который содержит селен или пиритион цинка. Эти компоненты известны своим эффектом - борьбой со страшными грибками перхоти.

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