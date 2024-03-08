Как сделать яблочный уксус своими руками: самый простой рецепт от известного повара

Чтобы изготовить яблочный уксус в домашних условиях, нужно всего 4 ингредиента. Известный повар Евгений Клопотенко рассказал, как правильно это сделать.

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Как сделать яблочный уксус собственноручно/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Чтобы приготовить натуральный яблочный уксус дома и не покупать его в магазине, нужны всего несколько компонентов и небольшое количество времени.

Известный украинский повар Евгений Клопотенкорассказал, как приготовить яблочный уксус в домашних условиях и какие ошибки нельзя допускать во время его приготовления.

Для приготовления уксуса нужно взять полтора литра свежего яблочного сока, несколько ложек яблочного жмыха, две столовые ложки сахара и немного дрожжей. Смешать это всё в стеклянной банке.

Банку не нужно ничем закрывать, но можно накрыть сверху марлей, чтобы туда ничего не упало.

Эту смесь оставить где-то на полтора месяца в теплом месте. Через полтора месяца эта смесь станет натуральным яблочным уксусом, рассказал Клопотенко.

"И так можно делать со всеми соками. Вы можете брать сок из клубники, слив, абрикосов, добавлять к нему немного дрожжей и немного сахара, и вы увидите, как легко можно сделать натуральный хороший уксус, и вам не надо будет покупать его в магазине", – отметил повар.

Также он отметил, что нельзя подогревать эту смесь, ведь если ее разогреть до 40 градусов или выше, то дрожжи погибнут, и нужные процессы брожения не будут происходить.

"Вот такой интересный процесс, он не тяжелый. Хотя кажется, что там нужно много чего делать, но на самом деле нет, надо просто понимать, что нужно немного сахара, немного дрожжей и температура. Чем теплее будет, тем быстрее будет происходить брожение, чем прохладнее, чем процессы будут происходить медленнее. И запомните: ни в коем случае нельзя нагревать вот эту смесь, потому что если она нагреется до температуры 40 градусов, то дрожжи просто умрут, и процессы брожения у вас закончатся", – объяснил Клопотенко.

Смотрите видео, в котором повар Евгений Клопотенко рассказал, как собственноручно приготовить яблочный уксус:

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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