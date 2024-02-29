Самый простой рецепт на 30 минут: как сделать тушенку в домашних условиях в кастрюле

Мясная тушенка в домашних условиях не отнимет у вас много времени, если готовить ее по этому рецепту.

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Как сделать тушенку в домашних условиях в кастрюле/ коллаж: Главред, фото: скрин

Тушенка является очень популярным блюдом в Украине. Кроме того, что тушенка из разных видов мяса является очень вкусной, она еще и очень удобна – ведь можно один раз приготовить много порций, которых хватит на длительный период времени.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко дал рецепт домашней тушенки из курятины в кастрюле. Он отметил, что для такого блюда можно брать либо куриные голени, либо окорочка – после варки мясо будет отделяться от костей.

Нужно взять 2 килограмма голеней, положить в кастрюлю с горячей водой. Добавьте одну большую луковицу, разрезанную пополам. Также добавить одну большую морковку или две маленьких.

После этого добавить всё, что дает красивые ароматы – черный перец горошком, лавровый лист.

"Это собственно то, что нам нужно для основы. Если вы хотите делать что-то креативное, то можно добавить туда также кориандр – он там не помешает, добавляйте туда анис, если вы любите – с анисом будет вообще круто", – отметил кухар.

Затем нужно добавить две столовые ложки соли.

"Возможно это многовато, но если мы говорим о консервации, то соль является натуральным консервантом, она помогает консервировать и делать всё, чтобы продукт дольше сохранялся. Поэтому я собственно такое количество соли и добавляю", – объяснил Клопотенко.

Далее нужно оставить курятину вариться на пол часа. После этого отделить мясо от кости. Отделяя мясо, стоит следить, чтобы не осталось хрящиков. Кожу можно также снять, но если вы любите ее есть, то можно оставить – это на ваше личное усмотрение.

После этого добавить к снятому мясу часть бульона для того, чтобы прогреть. Потому что при консервировании важно, чтобы смесь и жидкость были горячими.

Банки простерилизовать в духовке в течение получаса при температуре 180 градусов. Металлические крышки к банкам проварить в воде.

Далее быстро, пока банка еще горячая, переложить эту горячую смесь и закрыть крышкой.

"Если у вас есть огромное желание и вы хотите сделать, чтобы консервация была еще круче, то вы можете взять это готовое мясо в банках, поставить в кастрюлю с водой, чтобы вода полностью покрывала банку по уровень мяса, и проварить еще минут 15-20. Тогда лишний воздух, который там есть, выйдет из-под крышки. Таким образом там будет уже такой сильный вакуум. Но собственно если вы очень горячим разлили в горячую банку, то уже получится хорошая тушенка", – добавил Клопотенко.

Смотрите видео, в котором Клопотенко показал, как приготовить тушенку из курицы в домашних условиях:

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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