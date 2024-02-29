Может ли загореться пергамент в духовке: 3 правила, которые должен знать каждый

Если неправильно обращаться с пергаментной бумагой, то есть риск, что она может загореться во время приготовления блюда.

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Может ли загореться пергамент в духовке/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Пергаментная бумага – очень удобная и почти незаменимая вещь на кухне, когда нужно приготовить какие-то блюда в духовке или испечь торт, булочки или другие виды выпечки. Если правильно пользоваться таким кухонным помощником, то эта бумага не будет прилипать к противню и поможет приготовить блюда безопасно и удобно.

Но хотя бы раз у каждой хозяйки или хозяина возникал вопрос, может ли загореться пергамент в духовке. Стоит знать несколько основных моментов, чтобы не допустить возникновения таких опасных ситуаций.

Пергаментная бумага может загореться, если вы не будете осторожны и не будете следовать определенным правилам. Так, в первую очередь стоит следить за тем, чтобы края листа не выступали за пределы противня и не подвергались прямому воздействию огня, если вы готовите блюда в газовой духовке, ведь есть риск, что эти края бумаги могут загореться.

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Также стоит следить за тем, чтобы температура в духовке не была слишком высокой. Чтобы пергаментная бумага не загорелась, температура не должна превышать 220 градусов.

Нельзя использовать пергаментную бумагу при поджаривании чего-либо в духовке, а также запрещается ее использовать на гриле и в тостерах. В таком случае бумага может стать коричневой, рассыпаться или даже загореться.

Какую температуру выдерживает пергаментная бумага

В целом пергаментная бумага рассчитана на температуру не выше 220 градусов. Если она будет выше, то некоторые виды такой бумаги могут становиться хрупкими и раскрошиться или же потемнеть.

Как вести себя во время пожара в помещении? Если пожар застал вас в помещении, то, согласно советам ГСЧС Украины, нужно действовать следующим образом: сориентироваться в отношении имеющейся опасности и направлении ее нахождения;

если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, нельзя садиться в постели – сразу скатитесь с нее на пол;

ползите по полу к двери, но не открывайте их сразу, чтобы пожар не усилился от большого притока воздуха извне;

перед тем, как открывать дверь, прикоснитесь к ней тыльной стороной ладони: если они горячие, то открывать ее нельзя, ведь дым и пламя не дадут вам выйти, если не горячие – открывайте и быстро выходите;

если вы вышли через дверь, закройте ее и ползком передвигайтесь к выходу из помещения;

если вы не можете выйти из помещения, потому что за дверью пламя и дым, то плотно закройте дверь, а все щели и проемы заткните любой тканью, после этого ползком возвращайтесь в глубину помещения, принимая меры по спасению;

при пожаре запрещено пользоваться лифтами;

выходить из зоны пожара необходимо в наветренную сторону – туда, откуда дует ветер;

если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз через огонь, а воспользуйтесь возможностью спастись на крыше здания. С полным перечнем правил поведения при пожаре в помещении можно ознакомиться на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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