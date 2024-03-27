И следа не останется: 3 способа, чем убрать краску для волос с кожи

Как удалить пятно от краски для волос на коже? Помогут несколько средств, которые есть дома у большинства.

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Чем убрать краску для волос с кожи/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Для того, чтобы покрасить волосы, не обязательно бежать в салон красоты. Часто женщины проводят такую процедуру дома – это получается дешевле и быстрее. Но есть один "побочный эффект", к которому стоит быть готовыми – краска может остаться не только на волосах, но и попасть на кожу головы и рук, и ее нужно будет оперативно оттуда убрать.

Поэтому не лишним будет узнать заранее, чем смыть краску для волос с кожи в домашних условиях. Есть несколько эффективных способов, которые помогут быстро справиться с задачей – и на коже даже следа не останется.

1. Хозяйственное мыло

Если нужен способ, как смыть краску с рук или с других частей тела, то не стоит обходить вниманием такое простое средство, как хозяйственное мыло. Известно, что такое мыло является настоящим помощником дома, ведь помогает решать многие бытовые проблемы. Но оно также пригодится, если нужно сделать, чтобы краска для волос не осталась на коже.

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Однако нужно учитывать, что хозяйственное мыло справится только со свежей краской, а не той, которая уже успела въесться в кожу.

2. Ацетон или спирт

Нужно нанести немного средства на ватный диск и протереть загрязненное краской место. После этого взять другой чистый диск, также намочить средством, приложить к загрязненному месту, подержать 10-15 секунд и потереть снова.

3. Средство для снятия макияжа

Если вы ищете способ, чем убрать краску для волос с кожи, то также можно воспользоваться средством для снятия макияжа. Такое средство может эффективно и быстро удалить остатки красителя с кожи.

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