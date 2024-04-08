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Три прически, которые сделают тонкие волосы объемнее: стилист поделилась техникой

Руслана Заклинская
8 апреля 2024, 12:12
Эксперт по вопросам волос показала три простые прически для тонких волос, которые быстро добавят объема и пышности.
Три прически, которые сделают тонкие волосы объемнее: стилист поделилась техникой
Прически, которые сделают тонкие волосы более объемными / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Применив свою парикмахерскую магию на многих женщинах, Мирна Хосе показала "быстрые и простые" способы превратить тонкие волосы в пышные и объемные. Одной из первых причесок, которую рекомендовала Мирна, является прическа "полувверх-полувниз", которая требует небольшого начеса, пишет Express.

Возьмите прядь волос и поместите расческу над корнями, несколько раз двигая ее вверх и вниз короткими равномерными движениями. Сделав начес на макушке (верхней части волос), Мирна продолжает начесывать волосы чуть ниже макушки, чтобы тонкие волосы дольше держали объем.

Если вас интересуют советы в сфере красоты, прочтите материал Главреда: Удивительный способ укладки волос гарантирует отсутствие пушистых локонов.

Нанесите немного лака для волос на начесанные волосы, а затем возьмите две заколки, чтобы закрепить волосы под начесом. Волосы на макушке аккуратно завяжите, чтобы не мешали.

Теперь пришло время расцепить часть волос на макушке, разделить на две части, скрутить волосы и аккуратно закрепить заколкой. Если вы хотите немного больше объема, то дальше Мирная продемонстрировала, как можно осторожно поднять верхнюю часть секции, чтобы добавить высоты.

Смотрите видео, где эксперт по вопросам волос поделилась 3 прическами, которые сделают ваши волосы гуще:

Вторая прическа, рекомендованная Мирной, - это "быстрая и элегантная прическа", в которую можно перейти из первой прически. Когда волосы уже красиво распущены, сбрызните на кончики немного лака для волос и нагрейте плойку.

"Здесь мы просто делаем случайные завитки; не имеет значения (в каком - ред.) направлении вы (делаете, - ред.). Я использую плойку диаметром полтора дюйма, которая является лучшей плойкой... она даст вам хорошую завивку... мы завиваем волосы для текстуры", - сказала Мирна.

Мирна посоветовала "нанести немного больше" лака для волос, когда текстурированные волны будут созданы.

"Мы возьмем стайлинговую щетку для волос", - добавила Мирна, начесывая текстурированную закрученную прядь, чтобы продолжить и показать третий образ.

Тогда возьмите пару заколок и продолжите накручивать волосы. Далее возьмите заколку и просто зацепите накрученную прядь волос.

Мирна объяснила: "Причина, почему вы начесываете волосы, заключается в том, чтобы они выглядели пышнее".

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