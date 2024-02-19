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Удивительный способ укладки волос гарантирует отсутствие пушистых локонов

Лидия Неплях
19 февраля 2024, 17:11
Избегайте нагревания и дайте волосам высохнуть на воздухе для лучшего вида.
Удивительный способ укладки волос гарантирует отсутствие пушистых локонов
Как сделать так, чтобы волосы были кудрявыми/ Коллаж Главред, фото

Если вы устали от попыток избавить свою удивительную кудрявую гриву от пушистости, возможно, пришло время попробовать кудрявый метод. Одна женщина утверждает, что он преобразил ее волосы всего за два мытья.

Уход за вьющимися волосами может стать настоящей миссией, особенно если учесть, что на рынке представлены тысячи средств, обещающих избавить от пушистости, но одна хитрость может изменить ситуацию всего за два мытья.

Энни Гоук из Чорлтона потратила 10 лет на то, чтобы каждый вечер заплетать волосы в косичку, пытаясь сдержать пушистость. Затем Энни обнаружила в TikTok кудрявый метод и была потрясена, увидев, что ее локоны формируются всего после пары помывок, пишет Mirror.

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Как правильно делать кудрявый метод

27-летняя Энни говорит: "Всякий раз, когда я мыла волосы, я видела завитки, когда они высыхали, но они становились пушистыми и похожими на солому, если я не заплетала их в косички. Теперь я могу иметь этот естественный завиток и выглядеть хорошо - это потрясающе. Так было всегда. Мне очень нравится, и я только на втором этапе мытья, так что дальше может быть только лучше".

Метод Curly Girl Method был создан парикмахером Лоррейн Мэсси, которая в 2010 году опубликовала руководство по этой технике. Теперь многие женщины делятся своими невероятными фотографиями до и после в социальных сетях, и именно там Энни узнала об этой методике.

Энни объяснила: "Главное правило - избегать некоторых ингредиентов в средствах для волос, в том числе сульфатов, которые делают шампуни пеной и лишают волосы натуральных масел, и силиконов, которые обычно используются в кондиционерах, чтобы вернуть волосам мягкость".

Но Энни полностью отказалась от шампуня и использует вместо него кондиционер без силиконов - этот метод получил название "no-poo".

Чтобы правильно очистить волосы с помощью кондиционера, нужно в течение нескольких минут нежно массировать кожу головы, пока не образуется естественная пена - можно также приобрести массажную щетку.

Некоторые люди могут подумать, что волосы станут жирными, если их не мыть шампунем. Но именно поэтому вы делаете массаж, чтобы избавиться от остатков продукта. Силиконы на самом деле утяжеляют волосы и придают им жирный вид.Следующая ошибка, которую вы, вероятно, совершаете, - это заворачивание волос в полотенце, так как это делает их пушистыми.

Энни делает одну процедуру, примерно на 15 минут.

"Вы переворачиваете голову и укладываете волосы в хлопковую футболку. Лично я использую футболку с длинными рукавами, чтобы можно было завязать ее руками", - она объяснила.

Обычные полотенца - грех кудрявых девушек, поэтому можно использовать полотенца из микрофибры. Этот процесс помогает кудрям сформироваться в первую очередь и удаляет лишнюю воду.

Избегайте нагревания и дайте волосам высохнуть на воздухе. Но если у вас нет времени дать волосам высохнуть естественным путем, вы можете использовать слабый нагрев с диффузором и подержать фен над волосами на расстоянии.

Метод Curly Girl предлагает различные вариации в зависимости от того, какие у вас волосы - вьющиеся, волнистые или кудрявые, а также от того, нуждаются ли они в дополнительном увлажнении или протеине.

"Я много изучала, что нужно моим волосам, но для того, чтобы выработать привычную схему ухода, приходится действовать методом проб и ошибок. Волосы у всех разные, поэтому они рекомендуют начинать с самых простых средств, чтобы не тратить деньги впустую: кондиционер, маска и гель. Потом вы сможете добавлять другие ингредиенты", - говорит она.

"Может показаться, что это гораздо сложнее, но, когда вы справитесь с этим, я думаю, что это довольно просто. На самом деле вы не делаете многого с вашими волосами, главное - придать им здоровый вид", - подытожила девушка.

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волосы секреты красоты
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