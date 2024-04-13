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Ошибка с шампунем: парикмахер рассказала, почему необходимо дважды мыть голову

Юлия Закрепа
13 апреля 2024, 12:34
Парикмахер объяснила, как правильно мыть волосы шампунем - результат будет заметен уже после первого мытья.
Ошибка с шампунем: парикмахер рассказала, почему необходимо дважды мыть голову
Сколько раз нужно мыть голову / коллаж: Главред, фото: unsplash

Привычные вещи, как мытье волос и кожи головы, часто кажутся очень простыми и понятными, однако стоит помнить об определенных правилах. Чтобы ваши волосы имели роскошный вид, нужно придерживаться правильной технологии мытья головы.

Парикмахер Фелисити Николь рассказала о тонкостях правильного мытья головы и волос, чтобы они были здоровыми. Она отметила, что не все знают, что во время принятия душа шампунь нужно использовать дважды, а не один раз, передает Mirror.

"Первый раз шампунь очистит волосы от всех масел и накопленных продуктов. Во второй раз шампунь тщательно очистит кожу головы и волосы. Кроме того, следует наносить шампунь только на кожу головы, а когда вы смоете, он будет проходить через середину и кончики. Затем нанесите кондиционер только на середину и кончики волос и используйте пальцы или расческу с широкими зубами, чтобы расчесать их под душем", - пояснила парикмахер.

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Она также рекомендует мыть волосы только 2-3 раза в неделю, поскольку слишком частое мытье может привести к большему накоплению грязи и повреждению волос.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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