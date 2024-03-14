Зачем женщины наносят детский шампунь на кисти для макияжа: ответ знают единицы

Регулярная чистка кистей для макияжа является важным шагом в вашем уходе за кожей.

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Как почистить кисточки для макияжа детским шампунем / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Кисти для макияжа являются необходимыми инструментами для многих людей в косметологии, но уход за ними часто игнорируется. Регулярная очистка не только обеспечивает более гладкое и равномерное нанесение макияжа, но и предотвращает накопление бактерий, которые могут вызвать появление угрей и другие проблемы с кожей.

Удивительно, но обычный продукт, который почти каждый имеет в ванной комнате, детский шампунь, оказывается идеальным решением для этой задачи. Нежный и легкодоступный детский шампунь является эффективным средством, которое восстановит чистоту ваших кисточек, пишет Informacion.

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Детский шампунь разработан таким образом, чтобы быть мягким и не раздражающим, что важно для очищения предметов, которые непосредственно контактируют с кожей. В отличие от других более агрессивных моющих средств, детский шампунь эффективно очищает, не повреждая волокна кистей, синтетических или натуральных, гарантируя, что они сохранят форму и мягкость после мытья.

Как помыть кисти для макияжа

1. Подготовка. Сначала промойте щетину кисти под теплой проточной водой, направляя щетину вниз, чтобы вода не попала в ручку. Это может ослабить клей, удерживающий щетину, и вызвать ее выпадение.

2. Нанесение шампуня. Положите небольшое количество детского шампуня на ладонь или на коврик для чистки кистей, если он у вас есть. Окуните щетину пенля в шампунь и мягкими круговыми движениями протрите щетину шампунем. Обязательно держите щетину вниз.

3. Мытье. Промойте кисти под теплой водой, держа щетину вниз. Продолжайте смывать, пока вода не станет прозрачной, убедившись, что все остатки шампуня и средств для макияжа удалены.

4. Сушка. Когда щетка будет полностью очищена, осторожно нажмите на нее чистым полотенцем и удалите излишек воды. Следите за тем, чтобы при этом сохранить первоначальную форму щетины.

Положите кисти горизонтально на край стола, чтобы воздух мог циркулировать вокруг щетинок и полностью высушить их. Не держите кисти вертикально, пока они высыхают, поскольку вода может просочиться в ручку и повредить кисточку.

5. Восстановление. Для кистей с натуральной щетиной вы можете время от времени наносить на щетину немного оливкового или кокосового масла, чтобы она оставалась увлажненной и мягкой. Только обязательно вымойте их еще раз перед использованием, чтобы избежать попадания жира на кожу.

Частота чистки кистей зависит от их использования. Как правило, кисти, используемые для нанесения жидких или кремовых продуктов, следует чистить еженедельно, тогда как кисти для пудры можно чистить каждые две недели. Кисти, которые вы используете вокруг глаз, следует чистить по крайней мере дважды в месяц, чтобы предотвратить инфекции.

Дополнительные советы

Не погружайте кисти полностью: избегайте погружения ручек кистей в воду, поскольку это может повредить древесину или материал ручки и ослабить щетину.

избегайте погружения ручек кистей в воду, поскольку это может повредить древесину или материал ручки и ослабить щетину. Умеренное использование шампуня : достаточно небольшого количества. Использование слишком большого количества шампуня может оставить шампунь на щетине, который может раздражать кожу.

: достаточно небольшого количества. Использование слишком большого количества шампуня может оставить шампунь на щетине, который может раздражать кожу. Терпение во время сушки: дайте кистям полностью высохнуть, прежде чем использовать их снова. В зависимости от погоды и типа щетины это может занять несколько часов или даже целый день.

Регулярная чистка кистей для макияжа является важным шагом в вашем уходе за кожей. Используя детский шампунь, вы можете получить чистые и мягкие кисти, зная, что ваши инструменты для красоты будут в отличном состоянии, а кожа защищена от бактерий и высыпаний.

Что такое кисти для макияжа? Кисть для макияжа - это инструмент со щетиной, который используется для нанесения макияжа. Щетина может быть изготовлена из натуральных или синтетических материалов, тогда как ручка обычно изготавливается из пластика или дерева. Когда косметика наносится соответствующей кисточкой, она лучше наносится на кожу, пишет Википедия.

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