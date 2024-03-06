60-секундная техника может сделать ваши ресницы длиннее и объемнее

Хоть это и звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но эксперты уверяют - способ работает.

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Как увеличить ресницы в домашних условиях / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Все девушки мечтают о пышных длинных ресницах без необходимости идти в салон или наклеивать накладные ресницы с помощью клея.

Эксперты говорят, что важно побаловать веки ежедневным 60-секундным массажем, если вы хотите, чтобы ваши ресницы стали длиннее и гуще, пишет Mirror.

Хоть это и звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но эксперты уверяют, что массаж не только обеспечивает расслабление, но и усиливает приток крови к фолликулам ресниц, гарантируя, что они получают необходимые питательные вещества и кислород.

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Они рекомендовали делать это перед сном и сделать это частью своей ночной рутины - возможно, сразу после того, как вы сделали уход за кожей, чтобы не забывать делать это каждый вечер.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

"Это усиленное кровообращение ускоряет рост ресниц, постепенно приводя к более густой и густой челке. Кроме того, массаж снимает напряжение вокруг глаз, снижая риск выпадения ресниц из-за стресса", - говорят эксперты.

Почему нельзя ложиться спать с макияжем?

Очень важно всегда снимать макияж с глаз на ночь, чтобы предотвратить рост бактерий. Они предупредили

"Любые следы на ресницах могут привести к ломкости, ломкости, раздражению глаз, зуду и даже инфекции. Кроме того, это может способствовать росту бактерий, поскольку частицы макияжа могут попадать на наволочки и в глаза, потенциально вызывая такие проблемы, как кисты век", - говорят эксперты.

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