60-секундная техника может сделать ваши ресницы длиннее и объемнее

Все девушки мечтают о пышных длинных ресницах без необходимости идти в салон или наклеивать накладные ресницы с помощью клея.
Эксперты говорят, что важно побаловать веки ежедневным 60-секундным массажем, если вы хотите, чтобы ваши ресницы стали длиннее и гуще, пишет Mirror.
Хоть это и звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но эксперты уверяют, что массаж не только обеспечивает расслабление, но и усиливает приток крови к фолликулам ресниц, гарантируя, что они получают необходимые питательные вещества и кислород.
Они рекомендовали делать это перед сном и сделать это частью своей ночной рутины - возможно, сразу после того, как вы сделали уход за кожей, чтобы не забывать делать это каждый вечер.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
"Это усиленное кровообращение ускоряет рост ресниц, постепенно приводя к более густой и густой челке. Кроме того, массаж снимает напряжение вокруг глаз, снижая риск выпадения ресниц из-за стресса", - говорят эксперты.
Почему нельзя ложиться спать с макияжем?
Очень важно всегда снимать макияж с глаз на ночь, чтобы предотвратить рост бактерий. Они предупредили
"Любые следы на ресницах могут привести к ломкости, ломкости, раздражению глаз, зуду и даже инфекции. Кроме того, это может способствовать росту бактерий, поскольку частицы макияжа могут попадать на наволочки и в глаза, потенциально вызывая такие проблемы, как кисты век", - говорят эксперты.
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