Все будут удивлены: эксперт назвала секретный продукт для сохранения молодости

Выглядеть молодо и сохранить свою красоту хочется всем, и многие люди тратят очень много денег на всевозможные процедуры, средства и косметику, чтобы выглядеть так, как им хотелось бы.
Однако американский эксперт по здоровому образу жизни, активистка, общественный спикер и предприниматель Вики Дерозу отмечает, что в большинстве случаев люди уделяют больше внимания не тому, чему на самом деле нужно уделять внимание, пишет The Daily Star. В издании отмечают, что Вики в свои 59 лет выглядит намного моложе своего возраста, и обращают внимание, что ее поклонники в интернете часто интересуются, в чем секрет сохранения ее молодости.
Дерозу в новом видео, которое она опубликовала в TikTok, отметила, что люди в основном беспокоятся о таких средствах, которые наносят на кожу. А это в свою очередь играет на руку индустрии красоты, ведь женщинам продают очень много различных масок, кремов и других средств для ухода за лицом и телом.
Однако эксперт утверждает, что основное внимание нужно уделять не тому, что мы наносим на лицо, а тому, что мы едим. Она назвала неожиданный продукт, который помогает ей чувствовать себя лучше и выглядеть моложе.
"Это сардины. Не обязательно есть их каждый день. Я имею в виду, что я стараюсь есть их по крайней мере три-четыре раза в неделю. Но если бы вы знали, насколько сардины великолепны для вашей кожи, что они делают, чтобы подтянуть вашу кожу, что они делают, чтобы сделать вашу кожу сияющей, вы бы также их ели", – сказала Вики Дерозу.
По ее словам, сардины полезны и для красоты тела, и для работы мозга и сердца.
@vicky.derosa The ONE amazing secret for anti aging that NO ONE talks about ? #antiagingskincare#antiagingsecrets#skincarehacks#over50beauty#over40skincare#healthyskin#naturalbeauty♬ Dance You Outta My Head - Cat Janice
The Daily Star
The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.
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