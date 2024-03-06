Все будут удивлены: эксперт назвала секретный продукт для сохранения молодости

Американский эксперт по здоровому образу жизни убеждает, что наличие такого продукта в рационе питания поможет выглядеть привлекательнее и моложе.

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Эксперт назвала секретный продукт для сохранения молодости/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Выглядеть молодо и сохранить свою красоту хочется всем, и многие люди тратят очень много денег на всевозможные процедуры, средства и косметику, чтобы выглядеть так, как им хотелось бы.

Однако американский эксперт по здоровому образу жизни, активистка, общественный спикер и предприниматель Вики Дерозу отмечает, что в большинстве случаев люди уделяют больше внимания не тому, чему на самом деле нужно уделять внимание, пишет The Daily Star. В издании отмечают, что Вики в свои 59 лет выглядит намного моложе своего возраста, и обращают внимание, что ее поклонники в интернете часто интересуются, в чем секрет сохранения ее молодости.

Дерозу в новом видео, которое она опубликовала в TikTok, отметила, что люди в основном беспокоятся о таких средствах, которые наносят на кожу. А это в свою очередь играет на руку индустрии красоты, ведь женщинам продают очень много различных масок, кремов и других средств для ухода за лицом и телом.

видео дня

Однако эксперт утверждает, что основное внимание нужно уделять не тому, что мы наносим на лицо, а тому, что мы едим. Она назвала неожиданный продукт, который помогает ей чувствовать себя лучше и выглядеть моложе.

"Это сардины. Не обязательно есть их каждый день. Я имею в виду, что я стараюсь есть их по крайней мере три-четыре раза в неделю. Но если бы вы знали, насколько сардины великолепны для вашей кожи, что они делают, чтобы подтянуть вашу кожу, что они делают, чтобы сделать вашу кожу сияющей, вы бы также их ели", – сказала Вики Дерозу.

По ее словам, сардины полезны и для красоты тела, и для работы мозга и сердца.

The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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