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Как самостоятельно сделать шугаринг: рецепт пасты, которая надолго избавится от волос

Руслана Заклинская
2 марта 2024, 03:43
Для процедуры шугаринга понадобятся простые ингредиенты, которые уже есть в вашем доме.
Как самостоятельно сделать шугаринг: рецепт пасты, которая надолго избавится от волос
Домашняя эпиляция, которая действительно работает / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/kaminska_sugar

Шугаринг - это метод удаления волос с помощью сахарной пасты. Этот метод становится все более популярным благодаря своей простоте, экономности и эффективности. Шугаринг можно сделать в домашних условиях, но важно знать, как правильно это делать, чтобы получить идеальный результат.

Как сделать пасту для шугаринга в домашних условиях

Пасту для шугаринга можно легко приготовить дома из натуральных и доступных ингредиентов, таких как сахар, вода и лимонный сок.

Если хотите знать больше о процедурах красоты, читайте материал: Чем заставить волосы расти: эти простые советы помогут получить хорошую шевелюру.

Ингредиенты:

  • 10 столовых ложек сахара;
  • 4 столовые ложки воды;
  • 1 столовая ложка сока лимона

Инструкция:

  1. Смешайте все ингредиенты в кастрюле.
  2. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и постоянно помешивайте, пока сахар не растворится.
  3. Доведите смесь до кипения и кипятите в течение 5-7 минут.
  4. Снимите кастрюлю с огня и дайте пасте остыть.
  5. Проверьте консистенцию пасты. Она должна быть мягкой и пластичной.

Как правильно пользоваться пастой для шугаринга в домашних условиях

  1. Подготовка: Очистите и обезжирьте кожу. Вы можете использовать лосьон или скраб.
  2. Нанесение пасты: Разогрейте пасту до нужной консистенции (она должна быть мягкой). Нанесите пасту на кожу против роста волос.
  3. Удаление волос: Возьмитесь за край пасты и резким движением удалите ее по росту волос.
  4. Очищение: Смойте остатки пасты теплой водой.

Смотрите видео, как правильно делать шугаринг:

Что можно использовать вместо полосок для шугаринга

Если у вас нет специальных полосок для шугаринга, вы можете использовать хлопчатобумажную ткань, нарезанную на полоски, или просто использовать руки для отдирания пасты.

Вместо полосок для шугаринга можно использовать тканевые салфетки или куски ненужной ткани. Нарежьте салфетки на небольшие полоски.

Также для шугаринга можно использовать марлю. Для этого сложите ее в несколько слоев. Важно, чтобы материал был безвредным для кожи и мог эффективно удалять пасту.

Как сделать шугаринг в зоне бикини

  1. Очистите и обезжирьте кожу.
  2. Нанесите немного талька на кожу.
  3. Разогрейте пасту до нужной консистенции.
  4. Нанесите пасту на небольшой участок кожи против роста волос.
  5. Удалите волосы по направлению роста волос.
  6. Повторите процедуру на других участках кожи.
  7. Очистите кожу от остатков пасты.
  8. Увлажните кожу.

Паста для шугаринга рецепт с лимонной кислотой

Добавление лимонной кислоты в пасту для шугаринга может улучшить консистенцию и увеличить продолжительность хранения пасты. Рецепт с лимонной кислотой может варьироваться, но обычно включает сахар, воду, лимонный сок и лимонную кислоту, которые нужно тщательно смешать и нагреть до достижения нужной консистенции.

Что такое шугаринг?

Шугаринг (англ. sugaring; от sugar - "сахар"), также эпиляция сахаром, карамельная эпиляция, персидская эпиляция - способ эпиляции, который выполняется с помощью густой сахарной пасты. Пасту распределяют по участку кожи и удаляют вместе с волосами, пишет Википедия.

Сахарная эпиляция - одна из древних косметологических процедур, родиной шугаринга считается Древний Египет. В Древней Персии шугаринг был довольно популярен, так как иметь на теле волосы считалось неприличным. Поэтому одно из названий процедуры - персидская эпиляция. В современном мире эпиляция стала достаточно популярной процедурой с середины 80-х годов прошлого века.

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