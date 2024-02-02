Как быстро снять гель-лак дома: нужна лишь сода, жидкость для мытья посуды и вода

Мастера маникюра не советуют снимать гель-лак в домашних условиях, но если ситуация безвыходная, можно использовать проверенный метод.

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Как снять гель лак в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Маникюр с гель-лаком имеет массу плюсов, но есть также и большой минус: если нужно срочно снять покрытие, то придется пойти в салон к мастеру. Если такой возможности нет, то снять гель-лак в домашних условиях будет сложновато, хотя и не невозможно.

Можно ли снять гель лак жидкостью для снятия лака

Самый простой способ снять гель-лак - это использовать специальное средство, которое продается в любом сетевом магазине с косметикой. Его нужно нанести на спонж, предварительно вырезав кусочки по размеру ногтя. Сверху ноготь обматывается фольгой. Мастера советуют нанести на кожу вокруг ногтя крем.

Через 10-15 минут лак размокнет, и его можно будет снять при помощи апельсиновой палочки.

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Снимать лак начинают о кутикулы. Остатки лака спиливаются пилочкой и бафом.

Как быстро снять гель лак дома / скриншот

Как снять гель-лак апельсиновой палочкой / скриншот

Как снять гель-лак дома без аппарата

Если под рукой жидкости для снятия гель-лака нет, можно пойти другим путем, а именно - использовать обычную пилочку для ногтей.

Итак, как же снять гель-лак дома без средства? Возьмите пилочку с не очень грубым абразивом (180/180 грит) и начинайте равномерно спиливать покрытие.

Кожу необходимо придерживать, чтобы ее не повредить, а пилку желательно перемещать по ногтю, чтобы не допустить нагревания.

Спиливать нужно только цветное покрытие, до базы.

Как снять гель-лак дома без аппарата / скриншот

В трудно доступных местах (возле валика и кутикулы) желательно остановиться, прижать пилку к остаткам лака и аккуратно счистить. Остатки лака нужно отшлифовать бафом.

Как снять гель-лак дома без ацетона

Снять гель-лак дома средствами без ацетона можно, но это займет больше времени. В частности можно снять гель-лак содой или солью и горячей водой.

Чтобы приготовить раствор, вам понадобится: миска, гель для мытья посуды, соль, апельсиновая древесная палочка.

Сначала налейте теплую воду в миску, добавьте пару капель геля для мытья посуды и чайную ложку соли или соды.

В этом растворе нужно подержать ногти примерно 15 минут.

При помощи апельсиновой палочки удалите лак с ногтей. Если он тяжело отходит, то добавьте теплой воды в миску и подержите ногти еще немного.

Что делать после снятия гель-лака

После маникюра с гель-лаком ногти могут стать тонкими, мягкими и ослабленными. Привести ногти в порядок поможет парафинотерапия. Вам понадобятся: ванночка для плавления парафина, косметический парафин, кисть, целлофановые пакеты и варежки-прихватки.

Расплавьте парафин на водяной бане. Когда температура смеси станет безопасной, чистую и сухую руку опустите в парафин.

С помощью кисточки нанесите еще 2-3 слоя парафина, после чего заверните руку в целлофан и наденьте варежку.

Через 15-20 минут парафин снимают, излишки жира удаляют салфеткой, а руки смазывают увлажняющим кремом.

Если парафина дома нет, то укрепить ногтевые пластины могут ванночки с морской солью.

Ранее Главред писал, что блогеры и звезды задали новый тренд на невидимый маникюр, и теперь в салонах красоты все чаще просят накрасить ногти бесцветным лаком или и вовсе оставить их "голыми". Оказалось, что это не просто дань новой моде. Тренд на "маникюр без маникюра" имеет вполне практичные причины.

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