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Мудрец, искатель или маг: как подобрать стиль для вашего архетипа

Анна Ярославская
23 января 2024, 03:24
Всего существуют 12 архетипов, и каждому из них соответствует примерный образ: привычки, одежда, телосложение, даже черты лица.
Андре Тан
Андре Тан рассказал о связи архетипа и стиля / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Каждый человек - индивидуален, но есть определенные черты характера или внешности, согласно которым его можно отнести к тому или иному архетипу.

Систему архетипов активно применяют в литературе и кино. Именно таким образом можно сделать так, чтобы герои полюбились публике.

Всего существуют 12 архетипов, и каждому из них соответствует примерный образ: привычки, одежда, телосложение, даже черты лица. Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как подобрать стиль для каждого архетипа.

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"Архетипы – это роли и виды, которые мы играем в жизни. Архетипы в стиле отвечают на ключевой вопрос: а каким я являюсь человеком и что для меня настоящего важно? Их всего 12, и сегодня я расскажу вам о первых шести", - написал дизайнер в Instagram.

1. Невинный

Неисправимый оптимист, способный заряжать своим позитивом всех вокруг. Его главный талант – вдохновлять. Выбирает жизнеутверждающие цвета. Можно увидеть милые детали, даже немного детские: бусины, пуговицы и волшебные рисунки.

2. Искатель

Очень изменчив, легко подстраивается под окружающую среду. "Свой среди чужих" – это о нем. Ключевая ценность – свобода. Любит естественный цвет, носит вещи в расслабленном классическом и кэжуальном стиле, поскольку они подходят ко всему.

3. Мудрец

Предпочитает, чтобы его оценивали по знаниям, а не по внешнему виду, поэтому выбирает одежду максимально сдержанную, которая ничего не рассказывает о ней: простые формы, ахроматические цвета.

4. Герой

Направлен на результат, любит соревнования. Для него важно быть компетентным во всем. Часто в его увлечения входит спорт и экстрим. В одежде предпочитает классику (он -акула бизнеса!), милитари или спортивный. Женщины либо не красятся, либо предпочитают красную помаду.

5. Бунтарь

Образ хорошо известен каждому из подросткового периода жизни. В чистом виде встречается редко, но его легко заметить в толпе по любви к черному, заклепкам, шипам. Яркий пример среди брендов – Alexander McQueen.

6. Маг

Люди не из этого мира: увлечены темами будущего (новые технологии, искусственный интеллект и метавселенные). В стиле это чаще всего отражается в этнических или футуристических мотивах.

Как сообщал Главред, ранее Андре Тан назвал самые трендовые цветовые сочетания, которые обязательно стоит попробовать в 2024 году.

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