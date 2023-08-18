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Тренды осени 2023: Андре Тан рассказал, что должно быть в гардеробе у всех модниц

Анна Ярославская
18 августа 2023, 11:43 обновлено 18 августа, 11:50
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Если в вашем шкафу есть костюм в полоску, то именно он станет центральным предметом стильного гардероба в новом сезоне.
Андре Тан, тренды осени 2023
Андре Тан назвал тренды осени 2023 / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Осень уже на носу, а это значит, что самое время начать готовить гардероб к новому сезону. Украинский дизайнер Андре Тан назвал тренды осени 2023 в женской одежде и обуви, чтобы каждая модница была уверена в своем стиле.

Тренд осени 2023 - монохром

"Бордовый, бежевый, черный, серый или коричневый – в этом сезоне актуально одевать монохромные комплекты в одном цвете. Чем внимательнее подобрать оттенки друг к другу, тем изысканнее вы будете выглядеть. Вам на помощь придут костюмы-тройки или сочетание широких брюк и строгого жакета", - написал Андре Тан на своей странице в Instagram.

Тренд осени 2023 - монохром
Тренд осени 2023 - монохром / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Тренд осени 2023 - возвращение "нулевых"

По словам дизайнера, этот год пронизан влиянием 2000-х.

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"От широких карго до украшенных пуговицами кардиганов и смелых мотоциклеток - эти трендовые вещи не теряют актуальности уже на один сезон. Однако в этот раз акцент не только на нарядах, но и на аксессуарах: футуристические очки, цепочки, массивные украшения и блестящие сумки", - написал дизайнер.

Тренд осени 2023 - возвращение нулевых
Тренд осени 2023 - возвращение нулевых / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Тренд осени 2023 - фактурная кожа

Осенью и зимой кожа почти всегда входит в список актуальных трендов, но каждый раз с собственными нюансами. На этот раз популярны изделия из искусственной кожи, имитирующие фактуру рептилий или с вышивкой.

Тренд осени 2023 - кожа
Тренд осени 2023 - кожа / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Тренд осени 2023 - костюм в полоску

Именно костюм в полоску станет центральным предметом стильного гардероба в новом сезоне.

"Это не только эффектный элемент для делового образа, но и классическое решение, которое очень круто вписывается в лаконичную одежду и позволяет выглядеть безупречно", - отметил Андре Тан.

Тренд осени 2023 - костюм в полоску
Тренд осени 2023 - костюм в полоску / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Тренды осени 2023 - обувь

Изысканные высокие сапоги до колен отражают одновременно и романтику, и бунтарство. Они не только визуально удлиняют силуэт, но и практичны в ношении.

Тренд осени 2023 - высокие сапоги
Тренд осени 2023 - высокие сапоги / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Ранее Андре Тан назвал топ-5 вещей, которые старят женщину - их нужно отправить на свалку.

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