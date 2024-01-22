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Как стильно сочетать цвета в 2024 году: топ-6 самых трендовых вариантов

Анна Ярославская
22 января 2024, 09:22
Дизайнер рассказал, какие цвета и их сочетания будут в моде в 2024 году.
Андре Тан, сочетание цветов
Андре Тан назвал самое трендовое сочетание цветов в 2024 году / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Правильное сочетание цветов в одежде способно подчеркнуть природную красоту и сделать образ модным и стильным. Украинский дизайнер Андре Тан поделился в Instagram самыми трендовыми цветовыми сочетаниями, которые обязательно стоит попробовать в 2024 году.

Модные сочетания оттенков 2024

Пастельно-розовый+красный - нежное сочетание с ноткой страсти.

Как стильно сочетать цвета в 2024 году: топ-6 самых трендовых вариантов
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Кремово-желтый + перламутрово-серый. Очень изысканное и аристократическое сочетание как на каждый день, так и на выход.

видео дня
Фото: instagram.com/andre_tan_official
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Серый + красный. Классика, которая никогда не выходит из моды.

Фото: instagram.com/andre_tan_official
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Винный + синий. Очень благородное сочетание и в меру яркое сочетание.

Фото: instagram.com/andre_tan_official
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Голубой + коричневый.

"Покой, стиль и сдержанность – вот как я описал бы это сочетание", - написал Андре Тан.

Фото: instagram.com/andre_tan_official
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Коричневый + белый. В этих цветах получаются очень теплые и уютные образы.

"Попробуйте одно из этих сочетаний для следующего образа и увидите, насколько цвета играют важную роль. Напоминаю, в этом году не боимся пробовать новое", - посоветовал дизайнер.

Как сообщал Главред, ранее Андре Тан рассказал, как выбрать идеальный пуховик на зиму 2024.

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