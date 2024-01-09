Как выбрать идеальный пуховик на зиму 2024: советы модного дизайнера

Украинский дизайнер Андре Тан, который ранее назвал главные тренды зимы 2023-2024 в женской одежде, рассказал, как выбрать свой идеальный пуховик на зиму, чтобы выглядеть модно и стильно.
"Большинство сталкиваются с проблемой поиска "того самого" идеального пуховика. Именно поэтому я сделал вам рекомендации, как должен выглядеть стильный пуховик в 2024 году, и что уже не носят", - написал дизайнер в Instagram.
Длина
"Важнейший параметр! Современный пуховик должен быть длинным, потому что в моде юбки миди и даже макси, а пуховик должен все это закрыть. Нет, юбка может торчать из-под пуховика, но элегантнее, когда она выступает максимум на 5 см", - считает дизайнер.
Ткань
Дизайнер не советует выбирать блестящие и при этом тонкие ткани, которые собираются в мелкие складки. По словам Тана, это выглядит дешево и несовременно. Лучше обратить внимание на плотные и качественные ткани.
Застежка
"Пуговицы, клепки, молния - все хорошо, но лучше, чтобы их не было видно. Потайная застежка выглядит более современно и актуально!", - сказал Тан.
Ремень
Дизайнер рекомендует забыть о пуховиках с поясом-застежкой.
"Пояс может выглядеть стильно и удачно подчеркивать фигуру, но только если это предполагает сама куртка (она должна быть объемной) и только свободный пояс", - написал Тан.
Стежка
Горизонтальная широкая стежка – самый популярный вариант. Также стежка может быть ромбиком, но равномерным. Не стоит выбирать модель, где есть комбинация стежков.
"Помните, зимой можно выглядеть стильно и при этом чувствовать себя уютно и тепло, так что вперед за новым стильным пуховиком", - резюмировал Андре Тан.
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