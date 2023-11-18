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Тренды зимы 2023-24: Андре Тан рассказал, что обязательно должно быть в гардеробе

Анна Ярославская
18 ноября 2023, 15:00
Если в вашем гардеробе еще нет одежды в цвете металлик, то самое время купить такую вещь.
Андре Тан
Андре Тан назвал тренды зимы 2023-2024 / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official, pixabay.com

Зима уже совсем близко, а это значит, что самое время начать готовить гардероб к холодному сезону. Украинский дизайнер Андре Тан назвал главные тренды зимы 2023-2024 в женской одежде.

Металлик

Один из ведущих трендов зимы 2024 года — металлик и металлизированные ткани. И этот тренд будет актуален не только нынешней зимой.

"Поэтому рекомендую добавить в свой гардероб вещи в оттенке металлик", - написал дизайнер на своей странице в Instagram.

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Тренды зимы 2023-24: Андре Тан рассказал, что обязательно должно быть в гардеробе
instagram.com/andre_tan_official

Бордовый цвет

Институт цвета Pantone выбрал один из оттенков бордового как самый трендовый цвет года, и это решение действительно вдохновило многих дизайнеров.

"Практически в каждой коллекции, представленной на подиумах в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, можно увидеть красные и бордовые акценты: они преобладали в полных образах, вдохновляли в отдельных элементах и добавляли шарм аксессуарам", - отметил Андре Тан.

Тренды зимы 2023-24: Андре Тан рассказал, что обязательно должно быть в гардеробе
instagram.com/andre_tan_official

Акцентные плечи

Несмотря на то, что структурированные плечи 80-х годов выходят за пределы времени, они, похоже, возвращаются, и это выглядит очень стильно и грациозно. Массивные плечи присутствуют в платьях, пальто торжественного кроя и свитерах.

Тренды зимы 2023-24: Андре Тан рассказал, что обязательно должно быть в гардеробе
instagram.com/andre_tan_official

Воланы, рюши, бахрома

Воланы, рюши и бахрома также находят свое место в новых коллекциях в сезоне зима 2023-2024. Эти декоративные элементы придают одежде изысканность, романтику, грацию и делают образы более женственными и стильными.

Тренды зимы 2023-24: Андре Тан рассказал, что обязательно должно быть в гардеробе
instagram.com/andre_tan_official

Мягкие и меховые ткани

В сезоне зима 2023-2024 трендами стали пушистые пальто, мягкие плащи и меховая отделка на блейзерах, свитерах, сумках.

"Сделайте упор на тактильных вещах, в которых можно ощутить мягкую приятную фактуру. И, конечно, согреться в холода", - резюмировал дизайнер.

Тренды зимы 2023-24: Андре Тан рассказал, что обязательно должно быть в гардеробе
instagram.com/andre_tan_official

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