Тренды зимы 2023-24: Андре Тан рассказал, что обязательно должно быть в гардеробе

Зима уже совсем близко, а это значит, что самое время начать готовить гардероб к холодному сезону. Украинский дизайнер Андре Тан назвал главные тренды зимы 2023-2024 в женской одежде.
Металлик
Один из ведущих трендов зимы 2024 года — металлик и металлизированные ткани. И этот тренд будет актуален не только нынешней зимой.
"Поэтому рекомендую добавить в свой гардероб вещи в оттенке металлик", - написал дизайнер на своей странице в Instagram.
Бордовый цвет
Институт цвета Pantone выбрал один из оттенков бордового как самый трендовый цвет года, и это решение действительно вдохновило многих дизайнеров.
"Практически в каждой коллекции, представленной на подиумах в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, можно увидеть красные и бордовые акценты: они преобладали в полных образах, вдохновляли в отдельных элементах и добавляли шарм аксессуарам", - отметил Андре Тан.
Акцентные плечи
Несмотря на то, что структурированные плечи 80-х годов выходят за пределы времени, они, похоже, возвращаются, и это выглядит очень стильно и грациозно. Массивные плечи присутствуют в платьях, пальто торжественного кроя и свитерах.
Воланы, рюши, бахрома
Воланы, рюши и бахрома также находят свое место в новых коллекциях в сезоне зима 2023-2024. Эти декоративные элементы придают одежде изысканность, романтику, грацию и делают образы более женственными и стильными.
Мягкие и меховые ткани
В сезоне зима 2023-2024 трендами стали пушистые пальто, мягкие плащи и меховая отделка на блейзерах, свитерах, сумках.
"Сделайте упор на тактильных вещах, в которых можно ощутить мягкую приятную фактуру. И, конечно, согреться в холода", - резюмировал дизайнер.
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