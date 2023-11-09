Какие цвета нельзя надевать на Новый год 2024, чтобы не отпугнуть Деревянного Дракона

Если не выбрать подходящие цвета для празднования Нового года, то Дракон, как покровитель, не будет помогать в следующем 2024 году.

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Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2024 / Коллаж: Главред, фото: istockphoto.com, instagram.com / v. o.n.a_showroom_

Празднование Нового года сопровождается многими традициями и верованиями, одной из которых является выбор подходящего цвета для праздничного образа. Учитывая определенные культурные обычаи и символику, важно знать, какой цвет следует избегать на Новый год 2024, а также какие цвета могут отпугнуть "дракона".

Какой цвет нельзя надевать на Новый год 2024

Обычно каждый год имеет своего символа в китайском гороскопе. В новом году 2024 приходит время деревянного Дракона. Символ деревянного Дракона обещает стабильность и позитивные события. Но, согласно китайской традиции, есть определенные цвета, которых следует избегать, поскольку они могут отпугнуть счастливую энергию Дракона. Один из таких цветов – черный.

Почему черный стоит заменить на яркие оттенки в новогоднюю ночь

Черный цвет, несмотря на его популярность в мире моды, считается неуместным на Новый год. Он ассоциируется с грустью и тяжестью. Вместо этого яркие и радостные оттенки, такие как красный, желтый, оранжевый или зеленый, могут создать праздничную атмосферу и вызвать положительные эмоции.

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Поскольку 2024 год-год деревянного Дракона, зеленый цвет становится особенно актуальным. Он символизирует природу, гармонию и рост. Выбрав зеленый наряд, вы выражаете желание быть в гармонии с природой и достичь роста во всех сферах жизни.

Актуальный цвет для новогоднего наряда / Фото: instagram.com / анберсхоп

Коричневый цвет является отражением дерева. Он поможет призвать стабильность и сбалансированность в вашу жизнь. Этот цвет подчеркнет вашу надежность и ответственность.

Как уберечься от негатива с помощью цвета наряда на Новый год

По верованиям, выбор верного цвета для праздничного образа может отталкивать негативную энергию и выводить на правильный путь. Например, красный цвет часто считается талисманом от негатива, потому что он символизирует энергию и счастье.

Красное платье для празднования Нового года / Фото: instagram.com / v. o.n.a_showroom_

Трендовые цвета для наряда на Новый год 2024

Постепенно набирают популярность пастельные оттенки, солнечные желтые цвета, а также цвета, символизирующие позитивные перемены и надежду. Поэтому актуальны яркие и насыщенные оттенки, которые подчеркнут праздничное настроение. В частности, трендовыми цветами для празднования Нового года 2024 год являются золотой, зеленый, коричневый, синий и многие другие. Выбирайте тот, который больше всего по душе, и празднуйте Новый год в радостной атмосфере.

Трендовое платье на Новый год 2024 / Фото: instagram.com / kalunka_dress

Как выбрать лучший оттенок для празднования Нового года 2024

Выбор цвета для новогоднего празднования - это также о личных предпочтениях и индивидуальном стиле. Стоит помнить, что Новый год - это праздник радости, и цвета могут помочь вам выразить свое настроение и чувства.

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