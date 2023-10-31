Какой цвет лучше для посуды: эксперт по питанию рассказал секрет похудения

Главред расскажет, из какой посуды лучше есть, чтобы не набирать лишних килограм.

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​Какой цвет лучше для посуды ​ / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Вся жизнь и действия человека тесно связаны с действием подсознания и психологией. Мало кто знает, что на состояние организма человека влияет даже цвет посуды, из которой он ест. Мы расскажем, из какой посуды лучше есть, чтобы не набирать лишний вес.

Какого цвета должна быть посуда на кухне

Эксперт по питанию и фитнес-тренер Дмитрий Глебов рассказал, что цвет посуды из которой мы едим влияет на наше эмоциональное состояние и может как ухудшать, так и улучшать аппетит.

Дмитрий посоветовал, из какого цвета посуды лучше есть, чтобы держать каллории под контролем.

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Белая посуда, по словам эксперта, вызывает желание съесть больше, потому что еда на такой тарелке выглядит аппетитно. По этой причине из белой посуды лучше есть продукты с малым содержанием калорий.

Красная посуда также возбуждает нервную систему и заставляет человека есть больше, потому от такой посуды лучше избавиться. Особенно, если вы худеете.

Голубой цвет, в свою очередь, нейтралный и подходит для основных блюд. А вот желтый цвет посуды - лучше использовать для первых блюд, он помогает быстрее наесться.

И всё же, отвечая на вопрос, какой цвет лучше для посуды, стоит обратить внимание на черную посуду. Этот цвет не разжигает аппетит и еда в такой "таре" выглядит не очень аппетитно, потому ее лучше использовать для десертов.

Подробнее о том, какую посуду лучше использовать, смотрите в видео Дмитрия Глебова:

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