Коврик в прихожую по фен-шуй: какой цвет привлечет в дом удачу и деньги

Коридор и прихожая - это та часть жилого помещения, которая первой принимает гостей и встречает хозяев дома. Вход в дом очень важен, вед именно через него в дом могут попасть хорошие и плохие энергии.
Именно по этой причине входной коврик имеет значение, включая его цвет.
Какого цвета должен быть коврик у входной двери
Коврик в прихожую по фен-шуй играет немаловажную роль, о нем необходимо задуматься, если хочется привлечь в дом больше хорошей энергии.
В том случае, если ваша входная дверь смотрит на юг, коврик должен быть красным.Если же на юго-запад, предпочтение лучше отдать коричневому цвету. В том случае, когда двер направлена на запад, подойдет белый коврик, а если на восток - зеленый.
Входной коврик по фен шуй - привлечение богатства
Существует давняя традиция, которая может помочь приумножить в доме деньги. Для этого необходимо положить под входной коврик три золотые монетыю Лучше всего, если это будут китайские монеты с отверстиями посередине.
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