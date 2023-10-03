Коврик в прихожую по фен-шуй: какой цвет привлечет в дом удачу и деньги

Главред расскажет, какого цвета должен быть коврик у входной двери и что о нем стоит знать.

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Коврик в прихожую по фен-шуй / коллаж: Главред, фото: скриншот

Коридор и прихожая - это та часть жилого помещения, которая первой принимает гостей и встречает хозяев дома. Вход в дом очень важен, вед именно через него в дом могут попасть хорошие и плохие энергии.

Именно по этой причине входной коврик имеет значение, включая его цвет.

Какого цвета должен быть коврик у входной двери

Коврик в прихожую по фен-шуй играет немаловажную роль, о нем необходимо задуматься, если хочется привлечь в дом больше хорошей энергии.

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В том случае, если ваша входная дверь смотрит на юг, коврик должен быть красным.Если же на юго-запад, предпочтение лучше отдать коричневому цвету. В том случае, когда двер направлена на запад, подойдет белый коврик, а если на восток - зеленый.

Входной коврик по фен шуй - привлечение богатства

Существует давняя традиция, которая может помочь приумножить в доме деньги. Для этого необходимо положить под входной коврик три золотые монетыю Лучше всего, если это будут китайские монеты с отверстиями посередине.

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