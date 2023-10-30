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Лунный день 31 октября 2023: прекрасный день для смены стрижки и цвета волос

Лидия Неплях
30 октября 2023, 12:42
В этот день не стоит делать операции и употреблять алкоголь.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (Conall), скриншот YouTube (Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 31 октября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

31 октября - Луна убывающая. С 17:30 - 18-й день лунного цикла. Луна в Близнецах.

Влияние Луны на человека 31 октября

Энергия этих текущих лунных суток может придать человеку пассивное состояние, что совершенно естественно после насыщенного предшествующего дня. Важно оставаться бдительным и не поддаваться влиянию окружающих, а также не идти на подражание другим. Не давайте свободу своим негативным эмоциям и мрачным мыслям, и не идите на поводу у низменных инстинктов.

видео дня

Влияние Луны 31 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Важные дела и переговоры лучше отложить, так как данный день не является наилучшим для серьезной рабочей активности. Займитесь текущими задачами или, если возможно, уделите время отдыху. Это также благоприятный момент для сфер, связанных с научной работой, творчеством и искусством. Вы можете обратиться к руководству по небольшим, несложным вопросам, а также успешно решать простые финансовые вопросы.

Здоровье: Рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя и курения, а также провести очищение кишечника и пост. Если у вас были планы на хирургическое вмешательство, лучше отложить их. Обратите внимание на состояние почек. Рекомендуется провести очищение кожи, массаж, уход за кожей для омоложения, и посетить баню с паровой процедурой. В этот день старайтесь встать пораньше и ложитесь спать попозже, так как вам потребуется меньше сна. В питании следует включать орехи и растительные масла, а ограничить потребление мяса.

Стрижка волос: Посещение парикмахерской в этот день способствует усилению вашей харизмы, придает сил и здоровья. К тому же, форма прически сохранится дольше, так как Луна убывает, что замедляет рост волос. Если вы решите изменить цвет волос, выбирайте тот, который был у вас в самый успешный период вашей жизни.

Отношения и брак: Первая половина этого лунного дня может быть временем конфликтов, разногласий, неожиданных событий и неприятных сюрпризов, кажущихся возникающими из ниоткуда. Взаимному недопониманию и эгоизму следует уделить внимание, так как они могут вызвать трудности как в рабочей сфере, так и в личной жизни, а также привести к несоответствующей самооценке, конфликтам с коллегами, партнерами и близкими. Этот день не является подходящим для заключения брака, и также рекомендуется воздержаться от интимной близости.

Сон в ночь с 30 на 31 октября

Что касается снов, они могут предоставить подсказки по пути к исцелению от болезни.

Совет на 31 октября по лунному календарю

В этот день необходимо проявлять разумность, рассудительность, осторожность и осмотрительность. Работа с ароматами не рекомендуется, поэтому стоит избегать вдыхания ароматов, выбора духов и использования духовых средств и дезодорантов.

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