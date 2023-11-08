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Какой маникюр сделать на Новый год 2024: идеи

Руслана Заклинская
8 ноября 2023, 17:24
Какой маникюр сделать на Новый год 2024? Ответ на этот вопрос зависит от вашего вкуса и стиля, но есть несколько тенденций, которые будут актуальными в этом году.
Какой маникюр сделать на Новый год 2024: идеи
Трендовый маникюр на Новый год 2024 / Коллаж: Главред, фото: instagram.com margarita_kopotiy, nails_nadia.s

Новый год - это время магии и чудес, поэтому и маникюр должен быть соответствующим. В 2024 году в тренде будут яркие цвета, блестки и оригинальные дизайны.

Трендовый цвет маникюра на Новый год 2024

Особенно популярным будет зеленый цвет, как цвет года по восточному календарю. Он символизирует гармонию, рост и развитие.

Его можно использовать как в однотонном исполнении, так и в комбинации с другими цветами. Например, можно сделать градиент из зеленого и золотого или серебряного цветов. Также можно добавить к зеленому цвету блестки или стразы.

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Какой маникюр сделать на Новый год 2024: идеи
Зеленый маникюр на Новый год 2024 / Фото: instagram.com, nail.zone.lviv

Тренды новогоднего маникюра 2024

Помимо зеленого цвета, в 2024 году в моде будут и другие цвета:

  • Металлический блеск придаст образу роскоши и шика. Его можно создать с помощью лаков с металлическим эффектом, стразов или наклеек.
  • Геометрические узоры - это всегда актуальная классика. Они могут быть простыми или сложными, яркими или нейтральными.
  • Новогодний дизайн - это, конечно же, елки, снеговики, Дед Мороз и другие символы праздника.
Какой маникюр сделать на Новый год 2024: идеи
Трендовый маникюр / Фото: instagram.com nailsbeauty_star

Маникюр на Новый год дракона

2024 год - год зеленого деревянного Дракона. Если вы хотите, чтобы ваш маникюр был максимально праздничным, то вы можете выбрать дизайн, который символизирует год Дракона. Например, можно сделать на ногтях изображения дракона, иероглифов или других символов китайской культуры.

В новогодних дизайнах будут популярны такие элементы:

Драконьи мотивы - изображения драконов, иероглифов, чешуек дракона и т. д.

Цвета дракона - черный, зеленый, красный и золотой.

Какой маникюр сделать на Новый год 2024: идеи
Маникюр с драконьими мотивами на Новый год 2024 / Фото: pinterest.com

Какой маникюр делать на Новый год 2024

Выбирая маникюр на Новый год, учитывайте такие факторы, как собственный стиль, наряд для празднования и место празднования. Маникюр должен соответствовать вашему стилю и любимым цветам. Также Маникюр на Новый год должен гармонично сочетаться с вашей одеждой.

Если вы идете на вечеринку, то можете сделать более яркий и оригинальный маникюр. А если вы собираетесь на семейный праздник, то можете выбрать более сдержанный и лаконичный дизайн маникюра на Новый год.

Какой маникюр сделать на Новый год 2024: идеи
Лаконичный дизайн новогоднего маникюра / Фото: instagram.com yana_shepel_beauty_time

Каким цветом нарисовать ногти на Новый год

В 2024 году в тренде будут яркие цвета, поэтому вы можете смело выбирать любой цвет, который вам нравится. Зеленый цвет будет особенно актуален, но вы также можете выбрать синий, красный, фиолетовый, желтый, золотой и т. д.

Какой маникюр сделать на Новый год 2024: идеи
Маникюр на Новый год 2024 / Фото: instagram.com nails_nadia.s

Маникюр на Новый год 2024 на короткие ногти

На коротких ногтях тоже можно создать эффектный новогодний маникюр. Например, вы можете покрасить ногти в однотонный цвет или сделать градиент с другими оттенками. Также можно добавить к выбранному цвету блестки или стразы.

Какой маникюр сделать на Новый год 2024: идеи
Маникюр на короткие ногти / Фото: instagram.com shine_beauty_club

Если вы хотите сделать более праздничный маникюр, то вы можете выбрать геометрический узор или новогодний дизайн. Например, вы можете нарисовать на ногтях елку, снеговика или другие символы праздника.

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