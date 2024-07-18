Должен быть здравый смысл: можно ли в церкви фотографировать

Во время посещения церкви в праздничные дни хочется оставить воспоминание в виде фотографий, но важно знать, что нельзя фотографировать в храме.

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Что нельзя фотографировать в церкви / Коллаж: Главред, фото: flickr

Верующие люди приходят в церковь не только на еженедельные богослужения, но и на праздники - будь то Пасха или венчание родственников. Такие моменты очень хочется запечатлеть на камеру. Только вот возникают вопросы, можно ли фотографировать храм изнутри, что нельзя "светить" и как при этом нужно вести себя.

В эфире "Радио Ватикан" рассказали, что те, кто хочет проводить фото- и видеосъемку призваны не только следовать за соблюдением права на конфиденциальность присутствующих в храме, но и соблюдать законы и правила, установленные церковными и гражданскими властями.

Поэтому, если церковь является объектом культурного наследия, а в нем есть памятники искусства, то при входе в храм обычно висит объявление о запрете на фотографирование.

видео дня

Если вы хотите делать фотографии во время богослужения, то следует заранее договориться со священнослужителями и получить разрешение на съемку. Важно не мешать сохранению молитвенной атмосферы в храме.

Можно ли снимать в церкви со вспышкой

Обычно это не запрещено, но если в храме есть старые иконы и росписи стен чувствительны к жесткому импульсному свету, то его просят выключить. Лучшим вариантом будет спросить у кого-то из служителей церкви о разрешении на использование вспышки.

Что такое Радио Ватикана? Радио Ватикана - официальная служба радиовещания Ватикана. Вскоре после заключения Латеранских соглашений 1929 года Папа Римский поручил Гульельмо Маркони организовать радиостанцию на территории Ватикана, чтобы распространять учение Католической церкви и обращаться к католикам всех стран, пишет Википедия.

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