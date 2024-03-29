Что значит, если свеча упала в церкви: о чем предупреждает древняя примета

Древние приметы дают несколько объяснений того, что может означать, если свеча упала в церкви или дома.

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Что значит, если свеча упала в церкви/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Свечи издавна являются важным атрибутом для всех верующих. Их наделяют особым значением, поэтому с ними связано немалое количество примет и суеверий.

В частности, наши предки верили, что если в церкви или дома свеча случайно выскальзывает из рук и падает, то это не просто так, а является предупреждением о чем-то важном. Но такая ситуация может иметь разное объяснение в зависимости от ряда факторов, в частности от того, где именно она упала наземь и кто ее выпустил из рук.

Давайте разберемся, что значит, когда падает свеча в церкви.

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Если свеча случайно упала в церкви, то это может быть знаком, что приближаются скорые неприятные новости от близких людей. Также это может означать, что может произойти неприятное событие.

Но стоит также обратить внимание, при каких именно обстоятельствах это произошло: если свеча упала просто из рук человека, то это не является плохой приметой, но если она упала после того, как вы ее зажгли, то стоит обратить внимание на то, за что вы ее ставили, и подумать, не скрывается ли в ваших намерениях злого умысла.

Кроме этого свеча, которая упала с подсвечника после зажигания, может указывать на проблемы у человека, который ее поставил.

Но если свеча упала дома, то, согласно приметам, скоро вы можете узнать неожиданную новость.

Приметы также говорят, что свеча, которая упала из рук у молодой незамужней девушки, может предвещать скорое замужество.

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