Повторные удары пришлись на время, когда на место уже прибыли спасатели и полицейские. Погибли четыре человека.

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Удар по Одессе - Зеленский раскрыл новые подробности циничной атаки на город / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Одесской области

Главное из заявления:

Россия несколько раз нанесла удары по жилому сектору в центре Одессы

Зеленский назвал атаку сознательным ударом по людям

Без давления со стороны мирового сообщества у Москвы нет мотива для мира, считает президент

Российские оккупационные войска 18 ноября атаковали "Шахедами" центр Одессы. Повторные удары пришлись на время, когда на место уже прибыли спасатели и полицейские. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, сейчас в Одессе оказывают помощь людям, пострадавшим от удара российских дронов.

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""Шахеды" нанесли удар прямо по центру Одессы – по жилому району. К сожалению, есть погибшие. На месте продолжается ликвидация последствий атаки. Всем раненым оказывается необходимая помощь", – написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что без реального давления на Кремль мир не наступит.

"Жесткий и сознательный удар прямо по людям, по жизни. И ещё одно доказательство того, чего на самом деле хотят россияне и как на самом деле они относятся к дипломатическим усилиям. Без усиления мирового давления на Россию, без реальной поддержки Украины у России не будет настоящего мотива для деэскалации и перехода к миру. Тот, кто хочет договариваться о мире, не наращивает убийства", – заявил он.

Зеленский поблагодарил всех, кто поддерживает Украину на должном уровне. По его словам, в Украине готовят новые решения для защиты страны, новые пакеты поддержки и новые совместные с партнерами шаги в поддержку дипломатии.

Сколько человек погибло в Одессе

В третий раз за утро Россия нанесла удар по историческому центру Одессы. После третьей атаки число жертв возросло до четырёх, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

"В третий раз за это утро Россия нанесла удар по историческому центру города, предварительно пострадали еще 2 человека, 1 человек погиб. Общее количество пострадавших в результате вражеских ударов этим утром возросло до 13 человек, из них 4 погибли", - написал Кипер.

По одному из адресов повреждено остекление жилых домов и помещение кафе, загорелся легковой автомобиль. Спасатели эвакуировали из квартир трех человек и передали их медикам. По другому адресу была разрушена трехэтажная административная здание, возник масштабный пожар, который уже ликвидировали, сообщили в ГСЧС Украины.

Реактивный БПЛА "Герань-4" / Инфографика: Главред

Может ли ПВО защитить города от "Шахедов"

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что полностью обезопасить города от таких атак невозможно.

"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями", - подчеркнул специалист.

Говоря об эффективности ПВО, эксперт пояснил, что реактивные дроны сбивать значительно сложнее, чем обычные.

"Конечно, если говорить об обычных "Шахедах" с поршневыми двигателями, тех самых "мопедах", то показатель их уничтожения составляет примерно 90% и даже больше. Что касается реактивных "Шахедов", то сейчас эффективность их перехвата, по моим оценкам, вышла на уровень свыше 70%", – пояснил Гончар.

Оценивая общую логику российских ударов по украинским городам, аналитик пришел к суровому выводу.

"Фактически Россия окончательно превратила свои действия в войну геноцидного типа", – подытожил эксперт.

Удары РФ по Одессе – новости по теме

Как сообщал Главред, Одесса регулярно подвергается ударам российских дронов и ракет. В частности, утром 9 ноября оккупанты атаковали объект инфраструктуры в городе, в результате чего погибли три человека. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, среди погибших - две женщины и один мужчина.

В то же время Украина ищет способы усилить противовоздушную оборону. Зеленский предложил партнерам обменять заказанные Украиной ракеты на перехватчики для Patriot и IRIS-T из их запасов. Президент пояснил, что в таком случае партнеры получат более новое вооружение.

Союзники тем временем объявляют о новых пакетах помощи. Канада выделит Украине около $120 млн на боеприпасы, датчики для ПВО и зимнее снаряжение. Кроме того, ВСУ получат из запасов канадской армии до 1,6 млн патронов калибра 20 мм.

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