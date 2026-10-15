"Ни одного часа тишины": РФ атаковала магазин на Одесчине, Зеленский отреагировал

В результате вражеской атаки вновь пострадали мирные жители.

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Зеленский прокомментировал постоянные обстрелы РФ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скриншот из видео

Что сообщил Зеленский:

В Одесской области реактивный дрон РФ атаковал магазин

В результате атаки есть раненые

РФ постоянными ударами по Украине реагирует на опасные сигналы США

Днём 15 октября страна-агрессор Россия атаковала реактивным "шахедом" обычный магазин в Одесской области. Магазин частично разрушен, повреждены автомобили.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, трое человек получили ранения. На месте работают все необходимые службы, оказывают помощь пострадавшим.

видео дня

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

"Важно, чтобы партнеры помогали защищаться от этого. Фактически постоянно под ударами находятся жилые дома, магазины, энергетика и другая критическая инфраструктура. Ни одного часа затишья", - подчеркнул глава государства.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Видео последствий удара РФ по магазину в Одесской области можно посмотреть в Telegram-канале Главред по ссылке.

Россия показательно реагирует на сигналы США

Зеленский отметил, что продолжение Россией кровавого террора является показательной реакцией на опасные сигналы американских чиновников о возможном дальнейшем снятии санкций.

"Эти санкции были введены миром, Америкой, Европой, нашими партнерами. Санкции за агрессию против Украины, за войну против нас. Ничего не изменилось, война не остановилась. Санкции не должны быть сняты. Россия должна положить конец резне, которую сама начала и продолжает уже 1695 дней. Дополнительные деньги на убийства этому не помогут. Нужна сила, и Америка сильнее, чем российский террор", - добавил президент.

Могут ли США и РФ договориться об ослаблении санкций - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам главы Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, после принятия закона Грема полностью отменить санкции без участия Конгресса уже не удастся.

Поэтому любое, даже незначительное ослабление, станет результатом длительных переговоров с российской стороной и последующего выдачи соответствующих лицензий Минфином США. Чаленко убежден, что диктатор РФ Владимир Путин не сможет оказывать давление на Дональда Трампа с целью отмены санкций против РФ.

Удары РФ по Одессе и области - последние новости

Напомним, Главред писал, что российская оккупационная армия совершила массированную атаку на Одесскую область в ночь на 5 октября. Под ударами оказались промышленная и портовая инфраструктура, а также дачный сектор.

Ранее, в ночь на 1 октября, стало известно, что российская оккупационная армия атаковала Одессу. Под удар попал бизнес-центр. Пострадал один человек - ему оказали помощь на месте.

Накануне, 29 сентября, восемь человек получили ранения в результате российских ударов по Одесской области - огонь охватил жилые дома, производственное предприятие и приют для животных.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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