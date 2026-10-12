Отмена санкций против РФ: появился прогноз нового сговора Трампа с Путиным

Владимир Путин не сможет надавить на Дональда Трампа с целью отмены санкций, считает Игорь Чаленко.

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США и РФ могут договориться насчет отмены санкций / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП, сайт Кремля

Главное из заявлений Чаленко:

Снять санкции без участия Конгресса у Трампа не получится

Путин лишился возможности оказать давление на Трампа

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко прокомментировал вопрос о вероятности договоренности между США и РФ к постепенной отмене санкций против России.

"После принятия закона Грэма полностью снять санкции без участия Конгресса уже не получится. Поэтому каждое, даже небольшое ослабление, будет результатом длительных переговоров с российской стороной и последующего выдачи соответствующих лицензий Минфином США", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По мнению эксперта, диктатор РФ Владимир Путин не сможет надавить на Дональда Трампа с целью отмены санкций против РФ.

"И в этом смысле Путин, по сути, упустил момент. Он лишился возможности оказать давление на Трампа или повлиять на него так, чтобы дать серьезный толчок к масштабной отмене санкций", - говорит он.

Вместе с тем собеседник добавил, что сложившуюся ситуация можно трактовать как своеобразный политический сигнал.

"И этот сигнал заключается в том, что Соединенные Штаты могут отойти от политики дальнейшего усиления санкционного давления на Россию", - резюмировал Чаленко.

Адские санкции против РФ: что известно

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о введении санкций против России, инициатором которого выступил ныне покойный сенатор Линдси Грэм.Документ предусматривает расширение действующих ограничительных мер в отношении РФ, включая санкции, пошлины и запреты, а также продление ранее введённых санкций против Ирана.

/ Инфографика: Главред

Санкции против РФ - новости по теме

Как ранее писал Главред, в июле стало известно, что Белый дом согласовал "адские санкции" против РФ. Дональд Трамп говорил, что серьезно рассматривает возможность поддержать инициативу, отметив, что делает это "в честь Линдси Грэма", который был главным сторонником законопроекта.

Напомним, что на встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди президент Трам Трамп допустил, что подпишет законопроект о санкциях против России.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов от обеих партий достигла соглашения по законопроекту, который расширяет возможности президента США Дональда Трампа по введению санкций против крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также усиливает ограничения в отношении Ирана.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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