Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Расстрел пяти воинов ВСУ под Харьковом: задержан вооруженный солдат РФ

Руслана Заклинская
14 октября 2026, 22:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
Подозреваемого задержали менее чем за сутки.
Расстрел пяти воинов ВСУ под Харьковом: задержан вооруженный солдат РФ
В Харькове задержали россиянина, расстрелявшего пятерых украинских военных / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, Харьковская прокуратура

Кратко:

  • В Харькове задержали 36-летнего российского военного
  • Его подозревают в убийстве пяти украинских военных и одного гражданского
  • Ранее мужчина был осужден в России

В Харькове 14 октября задержали 36-летнего российского военнослужащего, который убил пятерых военнослужащих ВСУ и гражданского лица в Харьковской области. Мужчина был осужден на территории государства-агрессора за совершение преступления. Об этом сообщили Харьковская областная прокуратура, глава Национальной полиции Украины Иван Выговский и Служба безопасности Украины.

По данным прокуратуры, задержанный - уроженец Санкт-Петербурга, военнослужащий 2-го батальона 1009-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ.

видео дня

По версии следствия, сначала мужчина добрался до Циркуновской общины, где у водоема встретил гражданского, который рыбачил. Российский военный, по всей видимости, опасался, что тот его разоблачит, поэтому убил его. При осмотре тела обнаружили сквозное огнестрельное ранение головы.

  • В Харькове задержали россиянина-убийцу
    В Харькове задержали россиянина-убийцу Фото: Харьковская областная прокуратура
  • В Харькове задержали россиянина-убийцу
    В Харькове задержали россиянина-убийцу Фото: Нацполиция
  • В Харькове задержали россиянина-убийцу
    В Харькове задержали россиянина-убийцу Фото: СБУ
  • В Харькове задержали россиянина-убийцу
    В Харькове задержали россиянина-убийцу Фото: СБУ
  • В Харькове задержали россиянина-убийцу
    В Харькове задержали россиянина-убийцу Фото: Харьковская областная прокуратура
  • В Харькове задержали россиянина-убийцу
    В Харькове задержали россиянина-убийцу Фото: Харьковская областная прокуратура

Впоследствии, 13 октября, вооруженный россиянин проник в частный дом в селе Момотово Харьковского района, где находились украинские военнослужащие. По данным следствия, там он убил пятерых бойцов 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

После этого подозреваемый скрылся, избавился от оружия и направился по лесополосе в сторону Харькова.

Как задержали подозреваемого

К поискам привлекли полицейских Харьковской области, военнослужащих Военной службы правопорядка, представителей СБУ, прокуратуры и Национальной гвардии Украины.

"Преступник был вооружен, поэтому главной целью было как можно быстрее его задержать и не допустить большего числа жертв. Менее чем за сутки наши подразделения прочесали десятки квадратных километров территории, в том числе вероятные маршруты передвижения убийцы и места, где он мог скрываться. Час назад подозреваемого - военнослужащего РФ - задержали", - сообщил Иван Выговский.

По данным СБУ, задержанный ранее был осужден в России за совершение преступления.

В настоящее время правоохранители проводят неотложные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия. В прокуратуре сообщили, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины и о предъявлении задержанному подозрения.

Убийства военнослужащих ВСУ оккупантами - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, аналитический проект DeepState рассказал, что оккупанты расстреляли четырех украинских военнослужащих в Харьковской области. По данным пресс-службы облпрокуратуры, инцидент произошел 11 апреля, и начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии плана покушения на офицера Военно-морских сил в Одессе. Покушение должно было состояться 9 мая, у злоумышленника обнаружили автомат АК-74, и он ранее отбывал наказание за умышленное убийство.

Донецкая областная прокуратура сообщила о расстреле пленных украинских военнослужащих, который, по её данным, совершили представители ВС РФ. В сообщении прокуратуры была изложена хронология событий и детали расследования казни пленных на востоке.

Читайте также:

О персоне: Иван Выговский

Иван Михайлович Выговский (род. 26 марта 1980 г., Житомирская область) - украинский полицейский, руководитель ГУ НПУ в Киеве (с 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал полиции 3-го ранга.

С 20 января 2023 года - и.о. главы Национальной полиции Украины. 14 июля 2023 года назначен главой Национальной полиции Украины. С 16 июля 2026 года - министр внутренних дел Украины

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине ВСУ война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Расстрел пяти воинов ВСУ под Харьковом: задержан вооруженный солдат РФ

Расстрел пяти воинов ВСУ под Харьковом: задержан вооруженный солдат РФ

22:04Украина
Starlink возобновляет работу на скорости до 160 км/ч — Федоров

Starlink возобновляет работу на скорости до 160 км/ч — Федоров

21:03Война
"Мы не продаем нашу страну": Зеленский резко высказался о Трампе

"Мы не продаем нашу страну": Зеленский резко высказался о Трампе

20:22Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня с рыбой за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня с рыбой за 47 с

Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

Сокровища под ногами: зачем собирать каштаны и как их использовать в быту

Сокровища под ногами: зачем собирать каштаны и как их использовать в быту

Трагедия Ирины Федишин: что случилось с певицей и кто ее поддержал

Трагедия Ирины Федишин: что случилось с певицей и кто ее поддержал

Последние новости

22:50

Мясо в духовке получится сочным и нежным: что добавить перед приготовлением

22:04

Расстрел пяти воинов ВСУ под Харьковом: задержан вооруженный солдат РФФото

21:36

Какие грибы нельзя мариновать на зиму: основные запреты при консервировании

21:03

Starlink возобновляет работу на скорости до 160 км/ч — Федоров

20:57

Тест на IQ: нужно найти собаку среди плюшевых мишек за 12 секунд

Выборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и СШАВыборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и США
20:56

На холодную или горячую поверхность: когда на самом деле нужно наливать масло

20:28

Не боятся трудностей и препятствий: 4 месяца рождения самых стойких людей

20:22

"Мы не продаем нашу страну": Зеленский резко высказался о Трампе

20:15

"Управленческий опыт, который может пригодиться всей стране", — эксперт о политической роли Терехова

Реклама
20:05

Что означает "red flag": откуда взялось выражение и чем заменить на украинском

19:58

"Она моя копия": муж Федишин вышел на связь с душераздирающим сообщением после потери дочки

19:57

Россия обвинила Украину в новых ударах по НПЗ — у Зеленского сделали заявление

19:54

Малина будет крупной и сладкой в следующем году: что нужно сделать осеньюВидео

19:42

У Лорак улетел парик: в сети высмеяли неузнаваемую певицу

19:26

Конец финансовых затруднений: 4 знака зодиака разбогатеют уже в октябре

19:15

Украинцев предупредили об отключении света 15 октября: как будут действовать графики

19:11

РФ снаряжает Ту-160М ракетами: какие цели атаки и что заметили на аэродромах

19:10

Трамп ставит все на капитуляцию: Денисенко назвал две плохие стратегии для Киевамнение

19:09

Число погибших в Луцке возросло: Зеленский рассказал, как заставить РФ остановиться

18:55

Как избавиться от запаха кошек и собак: эксперты назвали эффективный метод

Реклама
18:46

Сокровища под ногами: зачем собирать каштаны и как их использовать в бытуВидео

18:34

Когда именно собирать калину осенью: главное условие для получения сладких ягод

18:14

Зимняя куртка будет как новая: как быстро освежить ее без стирки

18:05

Душевые кабины и ванны выходят из моды: что стремительно набирает популярность

18:00

Как замариновать опята на зиму: 3 рецепта вкусной грибной закуски

17:36

Трамп одним решением сорвал переговоры о гарантиях безопасности для Украины — СМИ

17:30

Под Харьковом в ДТП погибла женщина, потерявшая мужа и троих детей из-за удара РФ

17:19

Украинский FPV-дрон сбил российский Ми-28НМ в воздухе — видеоВидео

17:17

Не хуже навоза: какой сидерат посеять осенью для восстановления почвы

17:10

Орехи не будут горчить и не покроются плесенью: где их нужно хранить

17:01

Как избавиться от слизней: агроном показал секретный метод из кухонных отходовВидео

16:46

"Невероятно трудно": умер известный украинский режиссер

16:13

Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

16:13

Квашеная капуста "лепесток" со свеклой: рецепт хрустящей закуски на зиму

16:00

Почему 15 октября нужно успеть совершить три важных дела: какой церковный праздник

15:40

Зачем кладут лавровый лист в машину: дело вовсе не в суевериях

15:20

Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

15:14

Одежда после стирки высохнет быстрее: назван малоизвестный режим стиральной машины

15:07

Арестован: в РФ приняли решение в отношении путиниста Джигана

15:06

Нумерологи назвали 4 даты рождения, связанные с высоким интеллектом

Реклама
14:59

Предупреждали ли США о пуске баллистики по Киеву - Игнат указал на важный нюанс

14:33

В Кремле цинично "оправдали" удары по Украине во время "энергетического перемирия"

14:28

Дождь из живых рыб — реальность: учёные назвали причину редкого погодного явленияВидео

14:22

"Мой второй день рождения": Илона Гвоздева попала под обстрел

14:16

"Сама виновата": на Ирину Федишин набросились хейтеры за потерю ребенка

14:00

Как растянуть свитер, который сел после стирки: классный лайфхак

13:49

Планшет как универсальное устройство: когда он удобнее ноутбука или смартфона новости компании

13:43

Правила бронирования переписали: кто потеряет бронь и что нужно сделать до 20 октября

13:25

Как отмыть желтые пятна на контейнере для еды — эффективные и бюджетные средства

13:08

Гороскоп Таро на завтра 15 октября: Близнецам - действие, Ракам - решение

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять