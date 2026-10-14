Расстрел пяти воинов ВСУ под Харьковом: задержан вооруженный солдат РФ

Подозреваемого задержали менее чем за сутки.

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В Харькове задержали россиянина, расстрелявшего пятерых украинских военных / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, Харьковская прокуратура

Кратко:

В Харькове задержали 36-летнего российского военного

Его подозревают в убийстве пяти украинских военных и одного гражданского

Ранее мужчина был осужден в России

В Харькове 14 октября задержали 36-летнего российского военнослужащего, который убил пятерых военнослужащих ВСУ и гражданского лица в Харьковской области. Мужчина был осужден на территории государства-агрессора за совершение преступления. Об этом сообщили Харьковская областная прокуратура, глава Национальной полиции Украины Иван Выговский и Служба безопасности Украины.

По данным прокуратуры, задержанный - уроженец Санкт-Петербурга, военнослужащий 2-го батальона 1009-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ.

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По версии следствия, сначала мужчина добрался до Циркуновской общины, где у водоема встретил гражданского, который рыбачил. Российский военный, по всей видимости, опасался, что тот его разоблачит, поэтому убил его. При осмотре тела обнаружили сквозное огнестрельное ранение головы.

Впоследствии, 13 октября, вооруженный россиянин проник в частный дом в селе Момотово Харьковского района, где находились украинские военнослужащие. По данным следствия, там он убил пятерых бойцов 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

После этого подозреваемый скрылся, избавился от оружия и направился по лесополосе в сторону Харькова.

Как задержали подозреваемого

К поискам привлекли полицейских Харьковской области, военнослужащих Военной службы правопорядка, представителей СБУ, прокуратуры и Национальной гвардии Украины.

"Преступник был вооружен, поэтому главной целью было как можно быстрее его задержать и не допустить большего числа жертв. Менее чем за сутки наши подразделения прочесали десятки квадратных километров территории, в том числе вероятные маршруты передвижения убийцы и места, где он мог скрываться. Час назад подозреваемого - военнослужащего РФ - задержали", - сообщил Иван Выговский.

По данным СБУ, задержанный ранее был осужден в России за совершение преступления.

В настоящее время правоохранители проводят неотложные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия. В прокуратуре сообщили, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины и о предъявлении задержанному подозрения.

Убийства военнослужащих ВСУ оккупантами - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, аналитический проект DeepState рассказал, что оккупанты расстреляли четырех украинских военнослужащих в Харьковской области. По данным пресс-службы облпрокуратуры, инцидент произошел 11 апреля, и начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии плана покушения на офицера Военно-морских сил в Одессе. Покушение должно было состояться 9 мая, у злоумышленника обнаружили автомат АК-74, и он ранее отбывал наказание за умышленное убийство.

Донецкая областная прокуратура сообщила о расстреле пленных украинских военнослужащих, который, по её данным, совершили представители ВС РФ. В сообщении прокуратуры была изложена хронология событий и детали расследования казни пленных на востоке.

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О персоне: Иван Выговский Иван Михайлович Выговский (род. 26 марта 1980 г., Житомирская область) - украинский полицейский, руководитель ГУ НПУ в Киеве (с 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал полиции 3-го ранга. С 20 января 2023 года - и.о. главы Национальной полиции Украины. 14 июля 2023 года назначен главой Национальной полиции Украины. С 16 июля 2026 года - министр внутренних дел Украины

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