Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

Кратко:
- Оккупанты убили четырех украинских военнослужащих
- Военное преступление совершено в Харьковской области
Российские оккупанты совершили очередное военное преступление – расстреляли украинских военнопленных. О трагическом инциденте в ночь на воскресенье, 12 апреля, сообщил аналитический проект DeepState.
Оккупанты убили четырех военнослужащих одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины.
"В очередной раз враг нарушил обычаи и правила ведения войны – расстреляно 4 украинских военнопленных возле Ветеринарного на Харьковщине", – говорится в сообщении.
Утверждается, что противник зашел на позицию "через соседей".
Может ли Путин победить в войне: мнение эксперта
Экономист, политик и экс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов считает, что у Росси нет реальных шансов на военную победу над Украиной. Ресурсная база агрессора истощается, а военная промышленность находится в глубоком кризисе.
"У России нет возможности продолжать эту войну долго. Мы говорим о очень ограниченном периоде, когда Путин может пытаться наступать. Вопрос о том, когда остановить боевые действия, висит в воздухе. Все сводится лишь к личной зацикленности Путина, но ресурсная реальность вернет его на землю", - заявил он во время чата на Главреде.
Милов убежден, что военная победа РФ над Украиной невозможна. Сейчас главный вопрос состоит не в результате боевых действий, а в условиях будущего прекращения огня.
Перемирие на Пасху - новости по теме
Как сообщал Главред, российский лидер Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в войне против Украины, которое, по его заявлению, должно действовать с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля 2026 года. Военному руководству РФ было поручено прекратить боевые действия, при этом оставаясь готовыми к возможным провокациям.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к такому шагу и ранее неоднократно предлагала введение режима тишины на Пасху.
По данным Генштаба ВСУ, украинские Силы обороны по приказу президента должны обеспечить соблюдение режима тишины на суше, в море и в воздухе. В то же время Украина будет соблюдать перемирие только в зеркальном формате в случае взаимных действий со стороны РФ.
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
