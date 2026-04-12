Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

Виталий Кирсанов
12 апреля 2026, 08:48
В очередной раз враг нарушил обычаи и правила ведения войны.
Оккупанты расстреляли украинских военнопленных / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Оккупанты убили четырех украинских военнослужащих
  • Военное преступление совершено в Харьковской области

Российские оккупанты совершили очередное военное преступление – расстреляли украинских военнопленных. О трагическом инциденте в ночь на воскресенье, 12 апреля, сообщил аналитический проект DeepState.

Оккупанты убили четырех военнослужащих одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

"В очередной раз враг нарушил обычаи и правила ведения войны – расстреляно 4 украинских военнопленных возле Ветеринарного на Харьковщине", – говорится в сообщении.

Утверждается, что противник зашел на позицию "через соседей".

Видео можно посмотреть здесь.

Может ли Путин победить в войне: мнение эксперта

Экономист, политик и экс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов считает, что у Росси нет реальных шансов на военную победу над Украиной. Ресурсная база агрессора истощается, а военная промышленность находится в глубоком кризисе.

"У России нет возможности продолжать эту войну долго. Мы говорим о очень ограниченном периоде, когда Путин может пытаться наступать. Вопрос о том, когда остановить боевые действия, висит в воздухе. Все сводится лишь к личной зацикленности Путина, но ресурсная реальность вернет его на землю", - заявил он во время чата на Главреде.

Милов убежден, что военная победа РФ над Украиной невозможна. Сейчас главный вопрос состоит не в результате боевых действий, а в условиях будущего прекращения огня.

Перемирие на Пасху - новости по теме

Как сообщал Главред, российский лидер Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в войне против Украины, которое, по его заявлению, должно действовать с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля 2026 года. Военному руководству РФ было поручено прекратить боевые действия, при этом оставаясь готовыми к возможным провокациям.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к такому шагу и ранее неоднократно предлагала введение режима тишины на Пасху.

По данным Генштаба ВСУ, украинские Силы обороны по приказу президента должны обеспечить соблюдение режима тишины на суше, в море и в воздухе. В то же время Украина будет соблюдать перемирие только в зеркальном формате в случае взаимных действий со стороны РФ.

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

