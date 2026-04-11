Россияне нарушили пасхальное перемирие - Генштаб раскрыл подробности

Руслана Заклинская
11 апреля 2026, 23:43
Генеральный штаб ВС Украины насчитал сотни нарушений перемирия за первые часы.
Генштаб поразил масштабами нарушений / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 72-я ОМБр им. Черных запорожцев

Главное:

  • РФ нарушила объявленное пасхальное перемирие
  • После 16:00 зафиксировано 469 нарушений режима тишины
  • На Запорожском направлении россияне убили эвакуационную группу

Несмотря на официальные заявления о пасхальном прекращении огня, армия РФ цинично нарушила перемирие. Зафиксированы сотни атак по всей линии фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 22:00 11 апреля.

"После 16:00 зафиксировано 469 случаев нарушений режима прекращения огня. А именно: 22 штурмовых действия противника, 153 обстрела, 19 ударов дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния") и 275 ударов FPV-дронами", - говорится в сообщении Генштаба.

Всего с начала суток на фронте зафиксировано 101 боевое столкновение. В течение суток 11 апреля РФ также нанесла 57 авиаударов, сбросив 182 управляемые авиабомбы, а также осуществила тысячи обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Наиболее интенсивные бои продолжались на Константиновском направлении, где украинские защитники отразили 19 штурмов противника. На Покровском направлении оккупанты осуществили 18 атак, понеся потери в живой силе и технике.

По предварительным данным, только на Покровском направлении ликвидировано 67 российских военных, еще 24 ранены. Также уничтожен вражеский пункт управления, техника и повреждены танки и артсистемы. По данным Генштаба, украинские силы уничтожили или подавили 272 беспилотника различных типов.

Россияне атаковали украинскую эвакуационную группу

Во время пасхального перемирия российские войска атаковали украинскую эвакуационную группу на Запорожском направлении. По данным DeepState, это произошло вблизи Гуляйполя.

Аналитики сообщили, что инцидент произошел около 17:30. Российская армия применила FPV-дроны, в результате чего погибли раненые украинские военные.

Оккупанты также расстреляли четырех украинских военнопленных вблизи Ветеринарного в Харьковской области.

"Россияне заняли позиции через соседей. К сожалению, после взятия в плен 4 военнослужащих одной из механизированных бригад ВСУ, они были расстреляны россиянами", - рассказали аналитики DeepState.

Как сообщал Главред, российский лидер Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в войне против Украины, которое, по его заявлению, должно действовать с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля 2026 года. Военному руководству РФ было поручено прекратить боевые действия, при этом оставаясь готовыми к возможным провокациям.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к такому шагу и ранее неоднократно предлагала введение режима тишины на Пасху.

По данным Генштаба ВСУ, украинские Силы обороны по приказу президента должны обеспечить соблюдение режима тишины на суше, в море и в воздухе. В то же время Украина будет соблюдать перемирие только в зеркальном формате в случае взаимных действий со стороны РФ.

Президент Зеленский вечером 11 апреля подчеркнул, что в случае отсутствия российских ударов Украина также не будет наносить ответные удары, однако ВСУ оставляют за собой право реагировать на агрессию. По его словам, сигнал о возможности продления прекращения огня уже передан российской стороне.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

23:43Фронт
Пасхальное перемирие может продолжиться: Зеленский раскрыл, что предложили РФ

Пасхальное перемирие может продолжиться: Зеленский раскрыл, что предложили РФ

21:00Война
Что будет со светом на Пасху: "Укрэнерго" сделало заявление

Что будет со светом на Пасху: "Укрэнерго" сделало заявление

20:25Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

Рыбки, покорившие СССР: как родился самый популярный фарфоровый сервиз

Рыбки, покорившие СССР: как родился самый популярный фарфоровый сервиз

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

Последние новости

23:43

Россияне нарушили пасхальное перемирие - Генштаб раскрыл подробности

22:55

Синоптики удивили прогнозом на Пасху: погода в Киеве резко изменится

22:33

Что означает слово "запопадливый" — правильный ответ знают единицыВидео

21:46

Весенние хитрости для сада: три простых шага в апреле удивят результатомВидео

21:00

Пасхальное перемирие может продолжиться: Зеленский раскрыл, что предложили РФФото

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
20:37

"Трамп будет давить": тревожный сценарий окончания войны с капитуляцией

20:25

Что будет со светом на Пасху: "Укрэнерго" сделало заявление

20:05

Украину накрыла жесткая магнитная буря

20:00

Циклон из Польши несет холод: какой будет погода во Львовской области на Пасху

Реклама
19:39

Массированный удар: поражена нефтебаза, НПС, склады с БК и личный состав РФ

19:10

Россия тестирует новые дроны в Харькове и Одессе: Коваленко про угрозумнение

18:36

Секрет чистой одежды: как удалить стойкие пятна всего двумя вещами из кухниВидео

18:34

Трамп неожиданно заявил о разминировании Ормузского пролива и разгроме Ирана

18:26

Главный враг слизней: цветок, избавляющий сад от вредителей

17:50

Солнечная панель будущего: энергия не только от солнца, а и от дождя

17:28

РФ активизировалась и перешла в наступление: в ВСУ назвали "горячее" направление

17:25

Стирка по цене золота: 6 ошибок, которые незаметно опустошают кошелек

17:21

Сошел ли Благодатный огонь в Иерусалиме: видео и все подробности церемонииВидео

17:16

Гороскоп Таро на завтра 12 апреля: Овнам - одиночество, Раку - равновесие

17:08

Пасхальное перемирие: Генштаб предупредил о возможных ударах по РФ

16:56

"Лучше бы была попрошайкой": предательница Лолита опустила особенную дочь

16:52

Счет на $3400: женщина поехала менять масло, но все пошло не так

16:36

Сырский раскрыл главные цели ВСУ и предупредил о попытках РФ переломить ход войны

16:33

Красный, желтый или зеленый - какой перец полезнее: врачи удивили ответом

16:23

Буданов рассказал, как проигрывает своей жене: что они делают

16:21

Гороскоп на сегодня, 12 апреля: Близнецам - неприятности, Козерогам - риск

16:16

"Россия отказывалась обменивать этих офицеров": что известно об освобожденных из плена украинцахФото

15:47

Пес стал главным кормильцем в семье: сколько он зарабатывает в месяцВидео

15:43

Львов - не кофейная столица: город в Украине, где открылась первая кофейня

15:39

Пасха 2026: что ни в коем случае нельзя делать 12 апреля

15:34

Китайский гороскоп на завтра, 12 апреля: Тиграм - азарт, Кроликам - идеи

15:30

ВСУ освободили 12 населенных пунктов и сотни километров: названо направление

15:29

Галкин показал стильную красотку-блондинку в Нью-Йорке

15:23

На Пасху Ровно накроют снег и заморозки: синоптики предупредили об опасности

14:50

Защита от смерти или грех: что означает традиция переворачивать стулья на похоронах

14:49

Холод и дожди начинают отступать: когда на Тернопольщине наконец потеплеет

14:27

Где нельзя вешать часы: девять ошибок, которые портят интерьер

14:13

4 самых успешных знака зодиака: кто рожден для побед и власти

14:01

Неожиданное решение: как просроченные специи помогают решать повседневные бытовые проблемы

14:00

Будут ли отключать свет в Украине на Пасху – ответ Свириденко

Реклама
13:50

Новый обмен пленными: Украина вернула домой наших защитниковФотоВидео

13:41

На песни Пугачевой "раскатала губу" оголтелая певица-путинистка

13:13

Чужое мнение — закон: названы самые зависимые знаки зодиака

13:12

Женщина осматривала подвал дома 1923 года и нашла тайник: что в нем было

13:03

Ангел Victoria's Secret Эльза Хоск сообщила о беременности

13:00

Водителей призвали соблюдать правило трёх секунд на дороге: в чём причинаВидео

12:57

Пасхальное перемирие: Зеленский озвучил условия и реакцию Украины на нарушения

12:52

Жир растворится сам: недорогое средство из кофе и уксуса, которое заменит дорогую химию

12:32

Мясо или лук - что лучше обжарить первым: шеф-повар дал неожиданный ответ

12:09

Укроп взойдет густой "щеткой": настой из одного ингредиента сотворит чудоВидео

