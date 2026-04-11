Россияне нарушили пасхальное перемирие - Генштаб раскрыл подробности

Генеральный штаб ВС Украины насчитал сотни нарушений перемирия за первые часы.

Генштаб поразил масштабами нарушений

Главное:

РФ нарушила объявленное пасхальное перемирие

После 16:00 зафиксировано 469 нарушений режима тишины

На Запорожском направлении россияне убили эвакуационную группу

Несмотря на официальные заявления о пасхальном прекращении огня, армия РФ цинично нарушила перемирие. Зафиксированы сотни атак по всей линии фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 22:00 11 апреля.

"После 16:00 зафиксировано 469 случаев нарушений режима прекращения огня. А именно: 22 штурмовых действия противника, 153 обстрела, 19 ударов дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния") и 275 ударов FPV-дронами", - говорится в сообщении Генштаба. видео дня

Всего с начала суток на фронте зафиксировано 101 боевое столкновение. В течение суток 11 апреля РФ также нанесла 57 авиаударов, сбросив 182 управляемые авиабомбы, а также осуществила тысячи обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Наиболее интенсивные бои продолжались на Константиновском направлении, где украинские защитники отразили 19 штурмов противника. На Покровском направлении оккупанты осуществили 18 атак, понеся потери в живой силе и технике.

По предварительным данным, только на Покровском направлении ликвидировано 67 российских военных, еще 24 ранены. Также уничтожен вражеский пункт управления, техника и повреждены танки и артсистемы. По данным Генштаба, украинские силы уничтожили или подавили 272 беспилотника различных типов.

Россияне атаковали украинскую эвакуационную группу

Во время пасхального перемирия российские войска атаковали украинскую эвакуационную группу на Запорожском направлении. По данным DeepState, это произошло вблизи Гуляйполя.

Аналитики сообщили, что инцидент произошел около 17:30. Российская армия применила FPV-дроны, в результате чего погибли раненые украинские военные.

Оккупанты также расстреляли четырех украинских военнопленных вблизи Ветеринарного в Харьковской области.

"Россияне заняли позиции через соседей. К сожалению, после взятия в плен 4 военнослужащих одной из механизированных бригад ВСУ, они были расстреляны россиянами", - рассказали аналитики DeepState.

Как сообщал Главред, российский лидер Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в войне против Украины, которое, по его заявлению, должно действовать с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля 2026 года. Военному руководству РФ было поручено прекратить боевые действия, при этом оставаясь готовыми к возможным провокациям.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к такому шагу и ранее неоднократно предлагала введение режима тишины на Пасху.

По данным Генштаба ВСУ, украинские Силы обороны по приказу президента должны обеспечить соблюдение режима тишины на суше, в море и в воздухе. В то же время Украина будет соблюдать перемирие только в зеркальном формате в случае взаимных действий со стороны РФ.

Президент Зеленский вечером 11 апреля подчеркнул, что в случае отсутствия российских ударов Украина также не будет наносить ответные удары, однако ВСУ оставляют за собой право реагировать на агрессию. По его словам, сигнал о возможности продления прекращения огня уже передан российской стороне.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

