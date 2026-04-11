РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

Кратко:
- РФ строит новую локацию для запуска БПЛА
- Новая база россиян расположена примерно в 170 км от украинско-российской границы
Оккупационные войска РФ строят новую базу для запуска дронов-камикадзе типа Shahed.
Объект расположен рядом с поселком Цимбулова примерно в 170 км от украинско-российской границы. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".
"ВС РФ продолжают строительство пусковой площадки "Шахедов" в Орловской области. Агенты продолжают следить за объектом в городе Орел, который противник, вероятно, использует для запуска ударных БПЛА", — говорится в сообщении "Атеш".
По информации партизан, новая база россиян расположена по координатам: 53.371473, 35.802940.
Отмечается, что ранее на этой территории уже фиксировалась повышенная активность, дополнительная разведка объекта показала, что на новой локации зафиксировано строительство капитальных бетонных складов для хранения и подготовки "Шахидов" к запускам.
"Перемещение личного состава и транспорта не прекращается, а строительные работы продолжаются, что указывает на модернизацию или расширение инфраструктуры", — добавили в "Атеш".
Удары РФ по Украине — последние новости
Как сообщал Главред, поздно вечером в пятницу, 10 апреля, оккупационные войска РФ цинично атаковали Сумы дронами-камикадзе. Российский дрон попал в многоэтажку. В результате попадания пламя охватило практически весь дом.
Утром 10 апреля в Конотопе Сумской области во время атаки российских дронов раздались взрывы. Мэр города Артем Семенихин сообщал о "прилете" и пожаре в административном здании и жилом доме.
В ночь на 8 апреля российская оккупационная армия атаковала юг Одесской области ударными беспилотниками. Пострадала гражданская и портовая инфраструктура.
Об источнике: движение "Атеш"
"Атеш" — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
