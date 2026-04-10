В Сумах прилет в многоэтажку: огонь охватил весь дом, среди раненых – дети

Главное:
- В Сумах второй раз за вечер дрон попал в многоэтажный дом
- В результате удара есть раненые, среди них дети
- Последствия атаки уточняются
Поздно вечером в пятницу, 10 апреля, оккупационные войска РФ цинично атаковали Сумы с помощью дронов-камикадзе. Российский дрон попал в многоэтажный дом в Сумах.
В результате попадания пламя охватило практически весь дом. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.
"Сумы. РФ в очередной раз нанесла удар беспилотником по жилому дому. Прицельный удар по гражданской инфраструктуре. Предварительно, есть пострадавшие", — говорится в сообщении.
В Сумской ГВА уточняют, что удар пришелся на центральную часть города. В результате попадания загорелся нижний этаж многоэтажного дома. Есть пострадавшие, среди них дети, им оказывают медицинскую помощь.
Количество пострадавших уточняется. Продолжается эвакуация жителей, территория удара заблокирована.
Напомним, вечером 10 апреля в Сумах один из вражеских дронов попал в крышу многоэтажного дома. На месте произошел пожар.
Как сообщал Главред, утром 10 апреля в Конотопе Сумской области во время атаки российских дронов раздались взрывы. Мэр города Артем Семенихин сообщил о "прилете" и пожаре в административном здании и жилом доме.
Кроме того, в ночь на 9 апреля российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Есть повреждения на территории объекта критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, 7 апреля 2026 года российская оккупационная армия атаковала гражданскую инфраструктуру в Черниговской области. Под удар попал Новгород-Северский, а также город Прилуки. Возникли пожары.
О персоне: Олег Григоров
Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
