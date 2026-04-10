Читать на украинском
В Сумах прилет в многоэтажку: огонь охватил весь дом, среди раненых – дети

Инна Ковенько
10 апреля 2026, 23:04обновлено 10 апреля, 23:39
В результате удара есть пострадавшие, среди них — дети; количество пострадавших уточняется.
В Сумах прилет в многоэтажку: огонь охватил весь дом, среди раненых – дети

Главное:

  • В Сумах второй раз за вечер дрон попал в многоэтажный дом
  • В результате удара есть раненые, среди них дети
  • Последствия атаки уточняются

Поздно вечером в пятницу, 10 апреля, оккупационные войска РФ цинично атаковали Сумы с помощью дронов-камикадзе. Российский дрон попал в многоэтажный дом в Сумах.

В результате попадания пламя охватило практически весь дом. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

"Сумы. РФ в очередной раз нанесла удар беспилотником по жилому дому. Прицельный удар по гражданской инфраструктуре. Предварительно, есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

  • Атака на Суми 10 квітня
    Атака на Суми 10 квітня Фото: ОВА, Кордон.Медіа
  • Атака на Суми 10 квітня
    Атака на Суми 10 квітня Фото: ОВА, Кордон.Медіа
  • Атака на Суми 10 квітня
    Атака на Суми 10 квітня Фото: ОВА, Кордон.Медіа

В Сумской ГВА уточняют, что удар пришелся на центральную часть города. В результате попадания загорелся нижний этаж многоэтажного дома. Есть пострадавшие, среди них дети, им оказывают медицинскую помощь.

Количество пострадавших уточняется. Продолжается эвакуация жителей, территория удара заблокирована.

  • Наслідки атаки на Суми ввечері 10 квітня
    Наслідки атаки на Суми ввечері 10 квітня Фото: Кордон.Медіа
  • Наслідки атаки на Суми ввечері 10 квітня
    Наслідки атаки на Суми ввечері 10 квітня Фото: Кордон.Медіа
  • Наслідки атаки на Суми ввечері 10 квітня
    Наслідки атаки на Суми ввечері 10 квітня Фото: Кордон.Медіа
  • Наслідки атаки на Суми ввечері 10 квітня
    Наслідки атаки на Суми ввечері 10 квітня Фото: Кордон.Медіа
  • Наслідки атаки на Суми ввечері 10 квітня
    Наслідки атаки на Суми ввечері 10 квітня Фото: Кордон.Медіа
  • Наслідки атаки на Суми ввечері 10 квітня
    Наслідки атаки на Суми ввечері 10 квітня Фото: Кордон.Медіа
  • Наслідки атаки на Суми ввечері 10 квітня
    Наслідки атаки на Суми ввечері 10 квітня Фото: Кордон.Медіа
  • Наслідки атаки на Суми ввечері 10 квітня
    Наслідки атаки на Суми ввечері 10 квітня Фото: Кордон.Медіа

Напомним, вечером 10 апреля в Сумах один из вражеских дронов попал в крышу многоэтажного дома. На месте произошел пожар.

Как сообщал Главред, утром 10 апреля в Конотопе Сумской области во время атаки российских дронов раздались взрывы. Мэр города Артем Семенихин сообщил о "прилете" и пожаре в административном здании и жилом доме.

Кроме того, в ночь на 9 апреля российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Есть повреждения на территории объекта критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, 7 апреля 2026 года российская оккупационная армия атаковала гражданскую инфраструктуру в Черниговской области. Под удар попал Новгород-Северский, а также город Прилуки. Возникли пожары.

О персоне: Олег Григоров

Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

В Сумах прилет в многоэтажку: огонь охватил весь дом, среди раненых – дети

В Сумах прилет в многоэтажку: огонь охватил весь дом, среди раненых – дети

